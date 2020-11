ATP Paris: «Pas une mauvaise semaine», estime Nadal

Rafael Nadal, 2e mondial, a été éliminé samedi en demi-finales du Masters 1000 de Paris qu’il n’a encore jamais remporté, mais il estime néanmoins pouvoir tirer du positif de ce tournoi indoor, en particulier en vue des Masters de fin d’année à Londres (15-22 novembre).

«Ce n’est pas une mauvaise semaine pour moi», a analysé l’Espagnol après sa défaite face à Alexander Zverev (7e) 6-4, 7-5.

«J’ai été compétitif, je suis allé jusqu’en demi-finales après un très long moment sans jouer en indoor, j’ai passé du temps sur le court, je me suis senti bien mentalement, j’ai eu la bonne attitude, j’ai joué du bon tennis par moments», a-t-il énuméré.

Le Majorquin n’avait plus joué en salle depuis l’ATP Cup en janvier en Australie, où l’Espagne a perdu en finale contre la Serbie. Et son dernier tournoi sur dur, mais en extérieur, remonte à Acapulco en février où il avait remporté le titre avant la suspension du circuit à cause de la pandémie de coronavirus.

«J’ai joué quatre matchs, je pense que ça va m’aider pour Londres. J’ai besoin d’ajuster quelques trucs, mais il y a des choses que je fais bien», a-t-il ajouté.

Il a ensuite précisé que les ajustements concernaient notamment son revers et le retour.

Aux Masters, qui réuniront les 8 meilleurs joueurs de la saison, Nadal sera accompagné de Novak Djokovic, Dominic Thiem, Daniil Medvedev, Stefanos Tsitsipas, Alexander Zverev, Andrey Rublev et Diego Schwartzman.