L’administration Biden devrait nommer trois nouveaux ambassadeurs à Bruxelles

L’élection du démocrate Joe Biden comme 46e président des États-Unis, avec une investiture prévue le 20 janvier prochain, va entraîner à relativement brève échéance la nomination de nouveaux ambassadeurs américains à Bruxelles, pour remplacer ceux mis en place – avec des succès divers – par l’actuel locataire de la Maison Blanche, le républicain Donald Trump.

La diplomatie américaine est habituellement représentée par trois ambassadeurs en poste à Bruxelles: le «bilatéral», accrédité auprès des autorités belges, ainsi que ceux auprès de l’OTAN et de l’Union européenne.

Ils ne sont toutefois actuellement que deux: Ronald Gidwitz, à la fois pour l’aspect bilatéral et, et par intérim depuis le mois de mai, auprès de l’Union européenne, et Kay Bailey Hutchison qui représente les États-Unis à l’OTAN.

Aucun des deux n’est diplomate de carrière et sont donc des ambassadeurs «politiques» – souvent récompensés pour leur soutien au camp présidentiel.

M. Gidwitz, un homme d’affaires républicain né le 28 mars 1945, a été nommé à son second poste, auprès de l’UE, après le limogeage par M. Trump de son prédécesseur, Gordon Sondland. Ce dernier avait témoigné devant la Chambre des représentants dans l’enquête de destitution de M. Trump au sujet d’une conversation téléphonique controversée entre le président républicain et son homologue ukrainien Volodymyr Zelenski.

Quant à Mme Bailey Hutchison, une ex-sénatrice élue au Texas entre 1993 et 2013, elle est «représentante permanente» des États-Unis auprès de l’Alliance atlantique depuis 2017.

Il est de tradition que les ambassadeurs américains, qui sont nommés par le président et doivent voir leur désignation approuvée par le Sénat, changent avec l’arrivée au pouvoir d’une nouvelle administration à Washington – surtout si la Maison Blanche change de camp.

M. Trump avait toutefois innové en priant tous les ambassadeurs nommés par son prédécesseur démocrate, Barack Obama, de quitter leur fonction avant son investiture, le 20 janvier 2017, dont les trois alors en poste à Bruxelles: Denise Campbell Bauer pour l’ambassade bilatérale, Douglas Lute, à la mission américaine auprès de l’OTAN, et Anthony Luzzatto Gardner, son homologue auprès de l’UE.