VIDÉO | Le Barça, avec un doublé de Messi, s’impose contre le Bétis Séville

Lionel Messi et Antoine Griezmann s’entendent à nouveau: tous deux buteurs, la superstar argentine et le champion du monde français ont permis au Barça de balayer le Betis Séville 5-2 samedi et de se reprendre lors de la 9e journée de Liga.

Après l’ouverture du score d’Ousmane Dembélé (25e) sur une frappe surpuissante du gauche, Messi, remplaçant au coup d’envoi, n’a eu besoin que de trois minutes après son entrée en jeu à la pause pour offrir un ballon de but parfait à Griezmann (49e), qui avait auparavant loupé un penalty (33e).

Malgré l’égalisation à 1-1 d’Antonio Sanabria juste avant la mi-temps (45e+3) et la réduction du score de Loren (73e), le carton rouge infligé à Aissa Mandi pour un ballon de but de Dembélé bloqué du bras sur sa ligne a enterré les espoirs du Betis.

Messi n’a eu qu’à enfoncer le clou en transformant le penalty (61e) puis en doublant la mise (82e) vingt minutes plus tard, et le jeune Pedri (17 ans) a scellé le score en fin de match (90e) pour son premier but cette saison.

Le Barça, qui restait sur quatre matches sans victoire en championnat, remonte provisoirement à la 8e place du classement, à 6 points du leader, la Real Sociedad, et 5 de son grand rival, le Real Madrid (2e).