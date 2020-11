La poisse poursuit Eden Hazard: après les blessures, le Covid-19

Testé positif au Covid-19, Eden Hazard manquera le déplacement à Valence demain soir et surtout son rendez-vous avec les Diables rouges. La mauvaise série continue…

Moins de deux semaines après son retour de blessure, Eden Hazard doit déjà faire un pas de côté.

Pas une nouvelle blessure, heureusement, pour le Diable rouge. Mais un test positif au Covid-19 qui lui fera manquer le déplacement à Valence demain soir et plus que probablement les trois rencontres des Diables rouges contre la Suisse (11 novembre), l’Angleterre (15 novembre) et le Danemark (18 novembre).

Avec Casemiro, Eden Hazard a été placé à l’isolement, a indiqué le club madrilène.

Un an de malheurs

Cela fait plus déjà un an que le Belge tente de faire un retour à la compétition. Ce qu’il avait enfin fait fin octobre avec une titularisation en Liga (1 but contre Huesca) et deux apparitions en Ligue des Champions, dont une cap face à l’Inter mardi.

Mais le chiffre est implacable, lance le quotidien espagnol Marca: Eden Hazard n’a joué que 12 matches avec le Real Madrid depuis son arrivée au club en juillet 2019.

Gravement blessé à la cheville le 26 novembre 2019 contre le PSG, après un contact avec Thomas Meunier, il avait mis 82 jours à réapparaître avant de faire une rechute et de passer par la case opération.

La pandémie et l’arrêt temporaire de la compétition lui ont permis de se retaper. En juin, il était prêt à jouer mais son retour a été gâché par nombreuses interruptions.

Manque de rythme

Pour le Real Madrid, cette nouvelle a au moins un aspect positif: Eden Hazard ne risque pas de se blesser à nouveau avec les Diables rouges. Il n’a d’ailleurs plus joué une seule minute depuis sa blessure en novembre 2019 (2 apparitions sur le banc).

Mais Eden Hazard a cruellement besoin de prendre des minutes pour retrouver le rythme et les sensations. Car, avec 572 matches officiels, 162 buts et 152 assists dans sa carrière et 106 sélections et 32 buts en équipe nationale, Eden a de vrais atouts à faire valoir. Pour autant que la poisse le laisse tranquille…