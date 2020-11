Affaires judiciaires en Wallonie: mamie kleptomane; «délit de sale gueule»; un besoin pressant qui risque de chiffrer

Une mamie kleptomane de 81 ans; «Tout n’est pas permis parce qu’on roule à vélo»… Découvrez les histoires étonnantes survenues cette semaine dans les tribunaux en Wallonie.

Conflit de voisinage, vol, infraction au code de la route, agression, autant de motifs de se retrouver face au tribunal. S’il existe une multitude d’alternatives pour l’éviter, force est de constater que nos tribunaux sont pleins. Face à ces hommes et ces femmes pris en défaut: un juge. À lui de juger les arguments de chacun pour ensuite opter pour la compréhension, le sermon et parfois la punition. Mais il faut bien reconnaître que parfois, il est difficile de détecter la sincérité de la mauvaise foi. En effet certains usent de fourberie quand ils font face au tribunal. Toutes les excuses sont bonnes.

L’Avenir vous invite à découvrir ces petites scènes insolites de vos tribunaux mais aussi des tranches de vie.

1 Une mamie kleptomane de quatre-vingt-un ans risque six mois de prison

Bien connue des commerçants du Sud-Luxembourg, une Habaysienne collectionne les vols et les grivèleries.

La substitute du procureur du roi Murielle Seret a regretté que la prévenue n’ait pas répondu à sa convocation devant le tribunal correctionnel d’Arlon présidé par le juge André Jordant.

«On la connaît bien au parquet puisque c’est la quinzième plainte que nous recevons pour des faits similaires. Elle ne peut s’empêcher de voler des objets divers. Cela devient de plus en plus difficile pour elle, parce qu’elle est connue comme une star chez les commerçants…»

2 Déjà averti par la police, il écope de 4 000€ d’amende pour avoir négligé son chien!

Il avait promis aux policiers de prendre mieux soin de son chien. L’Hottonnais n’a pas respecté ses engagements. Six mois plus tard, les services du département de la police et des contrôles unité bien-être animal constatent au domicile du trentenaire que son chien est à nouveau dans un piteux état et vit dans des conditions déplorables.

Citation de la semaine Tout n'est pas permis parce qu'on roule à vélo

3 «Délit de sale gueule»

Depuis plus de dix ans, la Grand-Place de Nivelles est un des lieux privilégiés des dealers en raison, notamment, de l’abondance de jeunes qui s’y regroupent.

Une intervention spectaculaire des policiers s’y est opérée récemment avec de nombreux PV à charge de contrevenants, vendeurs et acheteurs, qui se retrouveront prochainement en correctionnelle.

Un dossier du même genre a été examiné à l’audience du 25 septembre avec un seul prévenu, Abdelmalek El M., un Nivellois de 23 ans, qui fut surpris le soir du 16 juin 2020 alors que les consommateurs des bistrots étaient dérangés par les cris de jeunes avinés.

4 Un besoin pressant qui risque de chiffrer

Scène pour le moins habituelle: un homme est en train de se soulager sur un mur. Une attitude qui ne plaît pas à deux autres fêtards qui, pourtant, font exactement la même chose. L’un aurait avoué avoir giflé le citoyen indélicat. L’autre l’aurait «simplement» poussé. Résultat pour la victime: 15 jours d’incapacité de travail.

5 Elle avait défiguré une inconnue

La nuit du 19 janvier 2020 restera longtemps un mauvais souvenir pour la jeune femme de 21 ans qui faisait la fête avec son compagnon et un ami sur la Grand-Place de Huy. L’Andennaise, alcoolisée, s’était avancée vers le groupe et, sans que personne ne comprenne, avait mangé une des deux roses que la Wanzoise venait de recevoir de son amoureux.

