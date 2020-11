Iran: plus de 9.000 cas en 24h, un record et de nouvelles restrictions

L’Iran a annoncé samedi un énième record de plus de 9.000 contaminations au coronavirus en 24 heures dans le pays, le plus touché au Moyen-Orient, et de nouvelles restrictions pour les commerces.

Les autorités ont enregistré ces dernières 24 heures 9.450 nouvelles infections, et 423 décès, après avoir recensé plus de 8.000 cas quotidiens ces six derniers jours.

Le bilan total de l’épidémie en Iran s’élève désormais à 673.250 contaminations, dont 37.832 morts, selon le ministère de la Santé.

Face à la recrudescence de l’épidémie, le président iranien, Hassan Rohani, a annoncé de nouvelles mesures de restriction pour contenir le virus lors d’une réunion de l’unité de lutte contre l’épidémie.

Les commerces non essentiels comme les centres commerciaux, les petits commerces, les cinémas et les salles de sport devront fermer à 18H00 heures tous les jours à partir de mardi, et ce pendant un mois, a annoncé samedi M. Rohani lors d’une allocution télévisée.

Ces mesures s’appliqueront à Téhéran, ainsi qu’aux autres capitales de provinces et aux «villes avec des populations élevées», a-t-il précisé.

Les derniers records de contamination ont poussé des experts et responsables à réclamer un confinement total de Téhéran.

Aucun confinement n’a été imposé depuis l’apparition en février de l’épidémie en Iran, le président affirmant que l’économie du pays, frappée de sanctions internationales, ne pouvait se le permettre.