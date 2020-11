Un cambrioleur interpellé après une traque à travers bois

Le ratissage a duré près d’une heure. L’homme a finalement été interpellé à la limite avec Woluwe-Saint-Pierre.

Un cambrioleur mis en fuite avenue du Grand Forestier à Watermael-Boitsfort a été interpellé samedi matin au terme d’une chasse à l’homme à travers bois mobilisant un hélicoptère de la police fédérale, a indiqué en matinée le porte-parole de la zone de police locale Marlow (Watermael-Boitsfort, Auderghem et Uccle).

La police a été appelée un peu avant 08h00. La victime avait entendu du bruit et son alarme s’était déclenchée. Comme le suspect était potentiellement encore sur place, la police locale a envoyé des patrouilles d’intervention et la brigade canine. L’hélicoptère de la police fédérale, qui était libre et à proximité, a été mobilisé en appui.

Le ratissage a duré près d’une heure. L’homme a finalement été interpellé à la limite avec Woluwe-Saint-Pierre. Une partie des quelques objets qu’il avait emportés ont été retrouvés sur lui. Il est actuellement auditionné.