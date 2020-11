Coronavirus: ce qu’il faut savoir en Belgique et dans le monde ce samedi

Covid-19: on fait le point sur ce qui a fait l’actualité, en Belgique et dans le monde, ce samedi 7 novembre 2020.

EN BELGIQUE

Bilan du jour: le nombre de personnes hospitalisées pour Covid-19 baisse légèrement

Selon le bilan provisoire de l’Institut de santé publique Sciensano publié ce samedi, 7.208 personnes sont hospitalisées pour cause de Covid-19, soit un recul de 1%. La pression continue cependant de s’accentuer sur les soins intensifs.

Le personnel infirmier des hôpitaux sous pression maximale

En première ligne dans la lutte contre le coronavirus, les infirmiers et infirmières sont sous pression. Pourquoi? Voici les explications et revendications que nous avons recueillies, avec des témoignages aussi.

Plan de répartition: 945 patients transférés depuis le 1er octobre

Le plan de répartition permet aux hôpitaux ayant atteint leur capacité maximale d’accueil de transférer des malades vers d’autres établissements.

Le taux de reproduction du virus légèrement inférieur à 1 à l’échelle nationale

Le taux de reproduction mesure le degré de contagiosité. Une valeur inférieure à 1 signifie que la circulation du virus tend à ralentir.

Click and Collect, pas rentable pour les grandes enseignes? «On cherche toujours la bonne formule»

Autorisées à vendre leurs produits en Click and Collect, les grands enseignes font marche arrière ou font payer le service.

DANS LE MONDE

Près de 50 millions d’infections

Un total de 49.368.556 personnes ont été infectées par le coronavirus dans le monde, selon les chiffres enregistrés ce samedi par l’université Johns Hopkins (JHU) de Baltimore, qui fait référence.

Iran: plus de 9.000 cas en 24h, un record et de nouvelles restrictions

L’Iran a annoncé samedi un énième record de plus de 9.000 contaminations au coronavirus en 24 heures dans le pays, le plus touché au Moyen-Orient, et de nouvelles restrictions pour les commerces.

Les restrictions s’enchaînent pour freiner la seconde vague en Europe

Calme inhabituel dans les rues de Grèce à nouveau confinée, cinémas et théâtres fermés en Pologne: les restrictions se multiplient en Europe face à la deuxième vague de l’épidémie de Covid-19 qui continue de battre des records de contaminations aux États-Unis.

Le patron d’AstraZeneca affirme qu’un vaccin pourrait être prêt pour décembre

Le directeur général du géant pharmaceutique AstraZeneca a déclaré que son candidat vaccin contre le coronavirus pourrait être prêt à l’emploi fin décembre, en attendant l’approbation réglementaire.

DANS LE SPORT

Hazard positif au coronavirus: il manquera le début du rassemblement des Diables

Alors qu’il devait retrouver lundi les Diables rouges après de nombreuses blessures, Eden Hazard doit y renoncer. Le capitaine de l’équipe nationale belge a été testé positif au Covid-19, a annoncé ce samedi le Real Madrid.

F1: pas de spectateurs à du Bahreïn

Les Grand Prix de Formule 1 qui doivent se disputer à Bahreïn n’accepteront pas de spectateurs sinon quelques membres invités des services sanitaires du royaume, ont indiqué samedi les organisateurs.

DANS LA CULTURE

De Paris à Venise, la planète cinéma continue de tourner… masquée

Filmer par temps de Covid, «Mission Impossible»? Pas pour Tom Cruise, immortalisé par des photographes à Venise, sautant, masque sur le nez, entre deux bateaux taxi. Signe que malgré la pandémie, la planète cinéma continue de tourner.

