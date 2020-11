John van den Brom a signé à Genk pendant 3 ans

Officiel: l’ancien entraîneur d’Anderlecht John van den Brom est le nouveau T1 de Genk.

John van den Brom est le nouvel entraîneur du Racing Genk. Le club limbourgeois a confirmé son arrivée samedi matin. Le Néerlandais, âgé de 54 ans, s’est engagé jusqu’en juin 2023. Il donnera son premier entraînement dimanche et sera présenté officiellement mardi à 14h00.

Van den Brom succède à Jess Thorup, parti lundi au FC Copenhague 39 jours après son arrivée à la Luminus Arena. Le Danois avait remplacé Hannes Wolf, licencié le 15 septembre au lendemain d’une défaite 5-2 au Beerschot.

John van den Brom, qui arrive avec son adjoint Dennis Haar, entame sa deuxième expérience en Belgique. Entre juillet 2012 et avril 2014, il a dirigé Anderlecht, remportant le titre en 2013. La saison suivante, il a été licencié peu avant les playoffs.

Ancien joueur de l’Ajax, de Vitesse et de De Graafschap ainsi que d’Istanbulspor en Turquie, van den Brom a dirigé dans sa carrière AGOVV Apeldoorn (2007-2010), l’ADO La Haye (2010-2011) et Vitesse Arnhem (2011-2012) avant d’arriver à Anderlecht. Après son passage en Belgique, il était retourné au Pays-Bas. Il a dirigé pendant cinq années l’AZ Alkmaar, puis a pris la tête du FC Utrecht en juillet 2019. Il y a succédé à une autre vieille connaissance du football belge, Dick Advocaat. Après six journées de championnat, Utrecht est huitième avec 9 points.

Genk a trouvé un accord financier avec le FC Utrecht à hauteur de 500.000 euros, selon l’agence néerlandaise ANP, pour obtenir les services de l’entraîneur néerlandais.

Sous Jess Thorup, Genk avait entamé une remontée au classement. En signant un neuf sur neuf lors des trois dernières journées, les Limbourgeois ont recollé au peloton de tête. Septièmes avec 19 points, ils n’ont qu’un point de retard sur le Club Bruges, quatrième et dernier qualifié pour les play-off, et trois sur Charleroi, leader.

Samedi soir (20h45) à Saint-Trond, en championnat, l’équipe sera coachée par deux fidèles du club Domenico Olivieri et Michel Ribeiro..