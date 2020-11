PHOTOS | Dans une rencontre spectaculaire, le leader carolo partage l’enjeu à Malines

En ouverture de la 12e journée de Pro League, Malines et Charleroi ont partagé l’enjeu dans un match explosif (3-3). Avec ce partage, les Zèbres restent premiers.

Quel début de 12e journée! Dans une rencontre animée, Malinois et Carolos ont partagé l’enjeu après s’être rendu coup pour coup.

Si Malines a mené par deux fois, les Zèbres menaient 2-3 à dix minutes du terme. Mais Joachim Van Damme a égalisé sur penalty en fin de rencontre.

Un match spectaculaire qui permet aux Zèbres d’entamer le week-end avec un point de plus au classement. 23 sur 33 pour le leader carolo.

Un but splendide et une mi-temps 3 étoiles de Morioka et De Camargo

Aucun round d’observation entre les Zèbres et les Malinois dans ce match. Dès la 9e minute, Geoffrey Hairemans allume la mèche et ouvre le score pour les locaux (1-0). Un splendide goal inscrit sur un coup franc à l’entrée de la surface. Néanmoins, il n’y avait aucune faute quelques secondes avant cette phase arrêtée.

Surpris d’entrée de jeu, le leader carolo se remet en ordre de marche. Sur un nouveau caviar de Ryota Morioka, Kaveh Rezaei pousse la balle au fond des filets d’une reprise de la tête (1-1, 21e). Sixième but de la saison pour l’Iranien.

Tournant de la mi-temps? Quelques secondes après l’égalisation, Nicholson manque de doubler la mise après un service génial de Fall.

À la demi-heure, Igor De Camargo voit le gardien sambrien avancé et réussit un lob des 20 mètres (2-1, 32e). Une avance méritée pour les visités. Le Belgo-Brésilien fête parfaitement son 600e match professionnel.

En fin de première période, Steven Defour manque l’immanquable dans le petit rectangle de Penneteau. Charleroi a eu chaud, Malines loupe le coche.

On assiste à une rencontre très intéressante. Parmi les surprises de ce match, l’absence de Saido Berahino. Remplacé par Nicholson, le Burundais attend un heureux événement…

Ryota Morioka régale, à l’instar du Diable Joris Kayembe

À la reprise, le Sporting pousse. Morioka, encore et toujours lui, offre une passe de but à Nicholson qui manque à nouveau une grosse occasion. De manière assez incompréhensible cette fois-ci.

Après dix minutes de feu, Charleroi égalise à nouveau. Sur un corner de… Morioka, Jordi Vanlerberghe pousse la balle contre son camp (2-2, 56e). Les Zèbres reviennent. Le discours de Belhocine a fait mouche à la pause.

Outre le Japonais Morioka, un autre Zèbre fait un excellent match. Percutant, le Diable rouge réussit de nombreux dribbles.

Van Damme égalise en fin de match après le but de Gholizadeh

À la 72e minute, à la suite d’un corner pour Malines, Kaboré rate complètement une passe en retrait pour son gardien. Ali Gholizadeh profite de ce cadeau pour aller tromper Coucke (2-3, 72e). Les Carolos mènent pour la première fois. Quatrième fois de la saison où Charleroi marque au moins trois buts.

Grâce à un pressing haut, les hommes de Karim Belhocine contrôlent cette deuxième période.

Suite à une faute de Steeven Willems dans le rectangle, Joachim Van Damme égalise sur penalty (3-3, 82e). Un but qui tombe contre le cours du jeu dans un match explosif.