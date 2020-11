Les clubs de D1 fortement contaminés peuvent mettre tout le monde en quarantaine

Afin de maîtriser plus rapidement le nombre d’infections au coronavirus, les clubs peuvent être mis complètement en isolation.

La Pro League l’a confirmé vendredi en avançant qu’il sera désormais possible de programmer des matches de rattrapage les soirs de coupes d’Europe, mais aussi le week-end où un match est déjà prévu.

Pour le moment, seuls les joueurs ou les collaborateurs testés positifs ont dû être mis en quarantaine. Néanmoins, le virus se répand toujours à Mouscron ou à Deinze, par exemple. C’est pourquoi la Pro League prend des mesures plus strictes. Dorénavant, les clubs – en consultation avec la Pro League – peuvent décider de se mettre en quarantaine pendant un certain nombre de jours, ce qui permet d’interrompre toutes les activités du club.

Le premier club à utiliser cette nouvelle mesure a été Mouscron. Entre le 29 octobre et le 2 novembre, les Hurlus ont été mis en quarantaine collective. Mouscron a été gravement touché par le coronavirus ces dernières semaines avec environ 25 joueurs infectés. Les matches contre le Cercle Bruges et Saint-Trond ont été reportés et celui du week-end prochain contre l’OHL le sera également. Cette semaine, douze autres personnes ont été testées positives, dont sept joueurs titulaires.

Waasland-Beveren, Malines, Deinze et le RWDM ont également vu des matches reportés en raison d’un nombre élevé d’infections. Pour que tous ces matches puissent être rattrapés, la Pro League a décidé qu’ils pourront également être programmés les soirs de coupe d’Europe. Comme l’UEFA interdit les matches de championnat en même temps que les rencontres européennes, le coup d’envoi sera donné en début de soirée. La Pro League prévoit également la possibilité de programmer deux duels le week-end, l’un le vendredi soir et l’autre le lundi soir. La Pro League prévoit également deux dates de rattrapage fin décembre et début janvier, en cas de report de journées complètes.