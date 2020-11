Genk: John Van den Brom à la rescousse

Le Néerlandais a l’avantage de connaître notre championnat: il avait en effet dirigé Anderlecht de 2012 à 2014 et y avait remporté le titre en 2013 avant d’être remercié quelques mois plus tard. BELGA

Le Néerlandais, champion en 2013 avec Anderlecht, succède à Jess Thorup à Genk. Il a signé pour trois ans.

«Surpris et déçu» de s’être fait débaucher son entraîneur Jess Thorup par le FC Copenhague il y a quelques jours, Genk est allé dénicher son successeur à Utrecht. Il s’agit de John Van den Brom, qui avait succédé à Dick Advocaat à l’été 2019 et qui était parvenu à atteindre la finale de la Coupe des Pays-Bas la saison dernière. L’indemnité de départ avoisinerait les 500.000€.

Les discussions entre la direction limbourgeoise et l’entraîneur néerlandais de 54 ans ont abouti tard dans la soirée, jeudi, selon la presse flamande. Van den Brom est arrivé à Genk cet après-midi. Il devrait assister au match du Racing ce samedi à Saint-Trond avant d’être présenté à la presse.

Dans un premier temps, Genk souhaitait engager Marc Brys mais ce dernier, dans une bonne spirale avec OHL, aurait décliné. La direction limbourgeoise s’est alors tournée vers Van den Brom. Le Néerlandais a l’avantage de connaître notre championnat: il avait en effet dirigé Anderlecht de 2012 à 2014 et y avait remporté le titre en 2013 avant d’être remercié quelques mois plus tard. Entre son départ d’Anderlecht et Utrecht, il a aussi entraîné l’AZ Alkmaar durant cinq saisons.

La question est désormais de savoir si le mariage entre Van den Brom et Genk sera aussi beau et long qu’espéré. Il a signé pour trois saisons et devra poursuivre sur la bonne lancée initiée par Jess Thorup.