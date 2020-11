Le sélectionneur de l’Italie Roberto Mancini positif au Covid-19

Alors que la période des rencontres des équipes nationales de football du mois de novembre se profile à l’horizon, le sélectionneur de l’Italie a été testé positif au Covid-19 a annoncé vendredi la fédération italienne de football (FIGC). Il est asymptomatique.

«Dans le cadre des contrôles périodiques effectués par la FIGC sur le personnel d’encadrement de l’Italie avant la prochaine pause des compétitions de l’UEFA, l’entraîneur en chef Roberto Mancini a été testé positif au Covid-19» peut-on lire sur le site de la fédération.

«Il reste asymptomatique et, conformément aux directives en vigueur, l’entraîneur-chef des Azzurri s’est isolé chez lui à Rome. La FIGC a informé les autorités sanitaires locales en temps utile. Mancini pourra rejoindre l’équipe à Coverciano une fois qu’il aura accompli les procédures nécessaires, comme le prévoient les protocoles de l’UEFA «Return to Play» et de la FIGC.

L’Italie occupe la 2e place du groupe 1 en Ligue A. Les Azzurri possèdent 6 points, un de moins que le Pologne (7) et un de plus que les Pays-Bas. Elle doit rencontrer la Pologne le 15 novembre à Reggio Emilia et la Bosnie à Sarajevo le 18 novembre. En guise de préparation, l’Italie accueille l’Estonie en amical le 11 novembre à Florence.