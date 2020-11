8 cas positifs au Covid-19 confirmés dans le milieu de la Formule 1

La Fédération internationale de l’automobile (FIA) et la Formule 1 ont confirmé vendredi que 8 cas positifs au Covid-19 ont été détectés au cours de la dernière série de tests réalisés entre le 30 octobre et le 5 novembre. Elles ont concerné 1781 personnes.

«La FIA et la Formule 1 fournissent ces informations agrégées à des fins d’intégrité et de transparence de la compétition. Aucun détail spécifique concernant les équipes ou les personnes (concernées, NDLR) ne sera fourni par la FIA ou la Formule 1 et les résultats seront rendus publics tous les 7 jours.»

La 14e des 17 manches du championnat du monde de Formule 1 doit se courir le 15 novembre à Istanbul, en Turquie.