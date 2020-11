Willy Borsus: «Pour notre économie, je veux faire le pari de la résilience»

Biotechnologies: «Il y a 2 000 emplois à pourvoir dans les 6 mois»

Malgré le soutien public aux entreprises impactées par les mesures Covid, on sait qu’on ne pourra pas sauver tout le monde. Est-ce que le fédéral doit relancer un moratoire sur les faillites?

Je pense en tout cas que l’accompagnement préalable dans la gestion des difficultés des entreprises est très important, y compris dans une procédure de réorganisation judiciaire. À ce stade, les activités des entreprises peuvent être sauvées. On souhaite agir le plus en amont possible. Parce que souvent, une faillite, c’est l’effet dominos: destruction d’emplois en cascade…

Paradoxalement, cette crise ne sert-elle d’accélérateur pour certaines PME wallonnes?

C’est difficile à exprimer dans une période de crise aussi dramatique, mais on observe que, pour le secteur «pharma» (vaccins, médicaments…), pour la recherche en biotechnologies, etc. la Wallonie est une des premières régions du monde.

Concrètement?

Hier encore, une entreprise a annoncé qu’elle allait faire produire et faire tester une partie de ses process en Wallonie. La crise que nous vivons montre à quel point ce pan de nos activités est prioritaire et sera central à l’avenir. Au moment où nous parlons, il y a des annonces de l’ordre de 2 000 emplois à pourvoir dans les six prochains mois dans les biotechnologies, par exemple. Dans une crise comme celle-ci, on voit à quel point la recherche scientifique, la production de vaccins, de médicaments, les biotechnologies sont primordiales. Et la Wallonie a un rôle majeur à jouer.

Les entreprises, les commerces ont aussi dû très rapidement s’organiser pour proposer une interface numérique…

Cette crise a un effet accélérateur incroyable pour tout ce qui concerne le digital. Dans les entreprises, les institutions, les procédures s’informatisent. Dans le commerce de proximité, beaucoup de gens se sont adaptés avec de l’e-commerce, du take away, de la commande à distance, de la présentation de leurs produits, etc. D’ailleurs, des formations e-learning pour les commerçants sont déployées avec le SNI sur la plateforme www.formationdigitalcommerce.be