USA 2020: Joe Biden en tête dans le Nevada, la Géorgie et la Pennsylvanie; Trump dans les cordes

Joe Biden, à qui il ne manque plus qu’une poignée de grands électeurs pour s’imposer, mène la danse dans trois États: le Nevada, la Géorgie et la Pennsylvanie.

À 18h50, voici le point sur les résultats actuels.

Sur les 270 grands électeurs nécessaires pour l’emporter, Joe Biden en compte 253 ou 264, selon que l’on inclut ou non l’Arizona (11 grands électeurs), considéré comme gagné par deux médias (l’agence AP et Fox News), mais pas par les autres qui estiment l’issue encore incertaine, en raison du nombre de bulletins restant à compter et du resserrement observé ces dernières heures.

Selon les deux cas de figure, il n’a plus besoin que de 6 ou 17 grands électeurs pour atteindre le nombre requis de 270, qu’il pourrait obtenir dans le Nevada (6), la Pennsylvanie (20) ou la Géorgie (16).

C’est justement dans ces 3 États que le démocrate est en avance sur Donald Trump. On fait le point à 18h45.