Arnaques aux fausses agences de recouvrement: le SPF Économie submergé par les signalements

L’Inspection économique du SPF Économie est submergée de signalements relatifs à de fausses agences de recouvrement: il y en a eu plus de 300 en à peine un mois.

Les fausses agences de recouvrement vous contactent par e-mail, lettre ou téléphone, au nom d’une agence inexistante ou en utilisant le nom et le logo de la Chambre nationale des huissiers de justice, détaille le SPF Économie.

Elles demandent à leurs interlocuteurs de payer une dette fictive de toute urgence, tout en menaçant de saisir leur mobilier, leur habitation ou leurs revenus.

Une arnaque qui s’est souvent mise en place des mois, voire des années plus tôt, puisque les agences de recouvrement frauduleuses vous appellent au nom d’un organisme fictif qui vous aurait offert un voyage à bas prix ou une réduction sur des produits.

Que vous acceptiez ou non cette offre, vous êtes contacté(e) par la fausse agence de recouvrement qui vous met sous le nez cette vieille demande, pour crédibiliser son action.

Une campagne lancée

Le SPF Économie a lancé une campagne «Évitez les pièges» contre les fausses agences de recouvrement, les webshops frauduleux et les fausses personnes ou organisations. Le nombre de signalements a déjà au moins triplé depuis son lancement.

L’Inspection économique a déjà fermé plusieurs sites internet et numéros de compte bancaire. Elle rappelle qu’une fausse agence de recouvrement peut être punie d’une peine de prison allant d’un mois à cinq ans ainsi que d’une amende.

Le SPF Économie invite les consommateurs à vérifier l’identité de l’entreprise, l’existence de la dette et à demander des informations supplémentaires, notamment la facture originale. «Si l’agence de recouvrement ne peut pas la donner, contestez la dette et demandez à ne plus être contacté. Ne vous laissez pas intimider.»

Elle demande également de signaler les fausses agences de recouvrement au point de contact du SPF Économie et de faire une déposition auprès de la police locale.