Coronavirus: ce qu’il faut savoir en Belgique et dans le monde ce vendredi

Covid-19: on fait le point ici sur ce qui a fait l’actualité, en Belgique et dans le monde, ce vendredi 6 novembre.

EN BELGIQUE

Nouveau bilan coronavirus en Belgique: la hausse des hospitalisations ralentit légèrement, les décès toujours en hausse

La hausse moyenne des nouvelles hospitalisations dues au Covid-19 est en légère baisse dans le bilan quotidien matinal de l’Institut de Santé publique Sciensano.

«On peut enfin voir se dessiner le pic de cette deuxième vague»

Trois fois par semaine, le centre de crise et Sciensano analysent l’évolution de l’épidémie de coronavirus chez nous. Voici les annonces de ce vendredi.

«Le gouvernement doit établir d’urgence un plan pour la distribution des vaccins»

La mise au point d’un vaccin efficace contre le coronavirus n’est pas l’unique difficulté, la distribution et l’administration de ce vaccin constitueront également un défi logistique, avertissent les chercheurs de l’UAntwerp et les experts du secteur. Ils demandent au gouvernement de mettre en place un groupe de travail dès que possible.

Le Fédéral lance de nouveaux soutiens socio-économiques et en réactive d’autres

Le gouvernement fédéral a dévoilé vendredi une batterie de mesures pour soutenir l’économie face à la deuxième vague de coronavirus, en annonçant notamment 200 millions d’euros en plus à terme pour le personnel des soins de santé, la réouverture du chômage temporaire à toutes les entreprises ou encore la prolongation du double droit passerelle de crise pour les indépendants.

Il n’y aura finalement pas d’hôpital de campagne à Liège

Le mois dernier, la Ville de Liège avait évoqué l’idée d’établir un hôpital de campagne dans l’ancienne clinique Saint-Joseph suite au rebond de l’épidémie de coronavirus dans le but d’accueillir des patients contaminés au Covid-19 guéris mais toujours contagieux et d’alléger ainsi la charge de travail des hôpitaux liégeois. Une proposition qui n’a pas été retenue.

Le site de GSK à Wavre a produit ses premiers lots d’adjuvants: «Une étape importante»

Le site de GSK à Wavre a produit son premier lot d’adjuvant, «une étape importante dans la lutte contre le Covid-19», a annoncé le groupe pharmaceutique. Cet adjuvant sera notamment utilisé pour le candidat-vaccin développé grâce au partenariat entre GSK et l’entreprise Sanofi.

L’Absym n’est pas en faveur du testing rapide en pharmacie

L’Association belge des syndicats médicaux (Absym) s’inquiète du rôle que les pharmaciens «s’approprient» dans la stratégie de testing Covid, fait-elle savoir. L’association partage les craintes de l’union professionnelle des médecins biologistes cliniques, pour qui «l’exécution des tests rapides en pharmacie s’apparente à de la pratique illégale de la médecine».

Seraing: des éducateurs pour aider les soignants des maisons de repos

Des éducateurs du service de prévention de la Ville de Seraing se portent volontaires pour travailler dans des maisons de repos et de soins du territoire.

DANS LE MONDE

Plus de 120.000 cas en 24h aux États-Unis: encore un record

Un nouveau record de plus de 120.000 cas de contamination au coronavirus en 24 heures a été enregistré jeudi aux États-Unis, où l’épidémie flambe depuis environ deux semaines, selon un comptage de l’université Johns Hopkins, qui fait référence.

Plus de 200 Danois contaminés par la mutation du virus survenue chez les visons

Au moins 224 personnes ont été contaminées au Danemark depuis le mois de juin par la variante du coronavirus provenant des visons, a indiqué vendredi l’Autorité danoise de contrôle des maladies infectieuses (SSI).

DANS LE SPORT

Trop de cas de Covid à Mouscron: OHL – Mouscron reporté

C’est le troisième match de suite que Mouscron doit reporter en raison du coronavirus.

Basket amateur: 3 dates de reprise fixées

L’AWBB et les CP sont parvenus à trouver un accord sur plusieurs modalités concernant une éventuelle reprise des championnats.

+ La D1 masculine reprend ce vendredi : « C’est la moins pire des solutions »