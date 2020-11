Seraing: des éducateurs pour aider les soignants des maisons de repos

Des éducateurs du service de prévention de la Ville de Seraing se portent volontaires pour travailler dans des maisons de repos et de soins du territoire.

La solidarité est plus que jamais d’actualité en cette période de pandémie du coronavirus. Des éducateurs du service prévention de la Ville de Seraing ont décidé de faire preuve de solidarité en acceptant de soutenir les équipes des maisons de repos et de soins du territoire sérésien, a indiqué vendredi la Ville.

«À cause de la situation actuelle, les éducateurs ont été dans l’obligation de suspendre provisoirement leurs activités mais se sont toutefois vus proposer d’aider le personnel soignant des maisons de repos et maisons de repos et de soins», souligne la Ville, qui ajoute que six d’entre eux se sont portés volontaires pour lui venir en aide.

Les éducateurs soulagent les aides-soignants et accompagnent surtout les résidents. Ils s’occupent notamment de les écouter, de les soutenir, de leur apporter leurs repas et même de brancher le matériel nécessaire pour organiser des visioconférences avec leur famille.

«Chacun des candidats volontaires a ainsi dû se faire tester afin d’être sûr qu’il soit bien négatif au coronavirus et qu’il puisse assurer ses tâches de manière totalement sécurisée, pour lui mais surtout pour le personnel soignant et les résidents des maisons de repos et de soins.»

Après avoir obtenu leurs résultats, ils ont pu débuter leur travail de soutien pour une durée qui reste encore à déterminer.