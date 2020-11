Le gouvernement donnera plus de détails à 14H00 (13H00 GMT), lors d’une conférence de presse de la ministre des Cultes et de l’Intégration, Susanne Raab, et du ministre de l’Intérieur, Karl Nehammer.

Le gouvernement autrichien a ordonné la fermeture de «mosquées radicales», quatre jours après l’attentat perpétré dans un quartier animé de Vienne par un sympathisant du groupe État islamique (EI), a-t-on appris vendredi auprès du ministère de l’Intérieur.