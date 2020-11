Des masques de Noël solidaires au bénéfice du corps médical: l’initiative sympa de deux graphistes liégeois

Troquer le traditionnel pull de Noël au profit d’un masque solidaire dont les bénéfices seront intégralement reversés au personnel médical belge: tel est le concept proposé par les graphistes Jean-Philippe Lhoest et Jérémy Vansilliette, pour porter assistance «à ce secteur en souffrance».

Alors que les premières gelées nocturnes se sont installées sur le territoire belge, certains pensent sans doute déjà aux fêtes de fin d’années et aux traditionnelles courses de Noël qui les accompagnent.

Or, cette année, épidémie de Covid-19 oblige, le masque buccal pourrait faire son entrée au hit-parade des cadeaux échangés lors du réveillon.

Un site de vente en ligne

C’est le pari lancé par Jean-Philippe Lhoest (LD Challenge SPRL) et Jérémy Vansilliette (Graphisme-Studio), deux graphistes originaires de la région liégeoise, qui ont créé un site de vente en ligne de masques au profit du monde médical «pour apporter une aide financière à ce secteur en souffrance».

Et pour s’assurer que l’argent récolté profite bel et bien au personnel concerné, «nous avons créé une ASBL dont l’objectif est de pouvoir réunir tous les membres du corps médical: des médecins aux infirmiers en passant par les techniciens et tous ces autres métiers, précise Jean-Philippe Lhoest. Chacun peut donc venir s’inscrire via un site dédié à cet effet. L’argent récolté sera ainsi redistribué sous la forme de chèques-cadeau dans divers magasins partenaires, et ce à toutes les personnes qui se seront inscrites.»

3 euros reversés pour chaque masque acheté

Accessible depuis le 1er novembre et en attendant l’ouverture d’éventuels points de vente physiques, le site de vente en ligne propose une vingtaine de masques différents pour petits et grands, vendus pour la somme unitaire de 6,89 euros.

masque-solidaire.shop

Cette somme comprend 3 euros qui seront reversés au monde médical, 2 euros de coût de fabrication (achat, impression, emballage), 1 euro de frais logistiques (site internet, graphisme, gestion des commandes de la réception à l’envoi, promotion de la campagne), 0,50 euro de transaction bancaire et 0,39 euro de TVA à 6%.

Certification européenne «Nos masques sont imprimables en quadrichromie sur toute leur surface, peut-on lire sur le site. Vous n’avez pas de fichier ou souhaitez garder un visuel neutre? Commandez vos masques non-imprimés! Conçus en tissu microfibre ultra-doux avec des élastiques souples mais résistants, nos masques grand public sont réutilisables et lavables en machine.» Car les concepteurs l’assurent: «Ces masques disposent de la certification européenne DGA (CERTAM). Réutilisable. Hypoallergénique. Lavable en machine jusqu’à 60 °C.»

Une «journée mondiale» Afin de promouvoir au maximum leur produit, les deux graphistes ont même décidé de faire du 22 décembre 2020 une «journée mondiale du masque de Noël »! «Cette journée symbolique mettra à l’honneur ces héros de nos jours, explique encore Jean-Philippe Lhoest. Cela serait chouette si chacun pouvait inonder ce jour-là les réseaux sociaux de photos, avec nos masques de Noël ou d’autres masques, et de messages de soutien!»

* Le site de vente en ligne des masques: www.masque-solidaire.shop

* Le site de l’ASBL destinée au personnel médical: www.medisolidari.be

Le projet est par ailleurs à la recherche de magasins partenaires afin de commercialiser les masques directement dans les commerces. Infos et contacts: 0471/18.74.78 ou info@masque-solidaires.shop