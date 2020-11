Sans une réduction rapide des émissions de CO2, la Flandre sera sous eau

La différence est en outre importante entre un scénario avec de faibles émissions de gaz à effet de serre et un autre où elles sont élevées.

Des projections de l’élévation du niveau de la mer au cours des 10.000 prochaines années, réalisées par le glaciologue Jonas Van Breedam dans le cadre de son doctorat à la VUB, montrent le risque pour la Flandre et d’autres régions d’Allemagne, des Pays-Bas et du Danemark de se retrouver sous eau. La différence est en outre importante entre un scénario avec de faibles émissions de gaz à effet de serre et un autre où elles sont élevées.

Les projections se basent sur plusieurs scénarios climatiques qui vont d’un pic de CO2 durant les 30 prochaines années à l’émission de la plupart des réserves de CO2 dans les 200 prochaines années. Le scénario le plus extrême prend aussi en compte un effet de serre accru lié à la fonte du permafrost, ce qui libérerait du méthane en grande quantité.

En fonction des émissions de gaz à effet de serre, le niveau de la mer augmenterait entre 9,2 et 37,4 mètres, selon le glaciologue. La calotte glaciaire du Groenland disparaîtrait complètement dans tous les cas, tandis que celle de l’Arctique resterait intacte dans un scénario à faibles émissions. Si elles étaient plus élevées, elle pourrait perdre la moitié de sa masse.

Le scénario le plus extrême toujours, prévoit que le niveau de la mer augmente d’un mètre par siècle en moyenne sur les 2.000 ans à venir. Dans le scénario moins pessimiste, le rythme de l’élévation serait 10 fois plus faible sur la même période, à 11 centimètres par siècle. Le taux d’élévation du niveau de la mer dépendra donc fortement des émissions de CO2.

«Cette étude montre que l’effet du réchauffement climatique actuel sur le niveau de la mer restera visible pendant des milliers d’années. […] Si nous ne parvenons pas rapidement à réduire à zéro les émissions de CO2, la Flandre, à l’exception d’une petite partie du Limbourg, se retrouvera complètement sous le niveau de la mer», commente Jonas Van Breedam.