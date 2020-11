Basket: trois dates de reprise fixées

L’AWBB et les CP sont parvenus à trouver un accord sur plusieurs modalités concernant une éventuelle reprise des championnats.

Le monde du basket amateur était dans l’attente d’informations concernant la suite des championnats. La réunion de ce jeudi soir entre l’AWBB et les différents CP a permis de lever le voile sur de nombreux points. Plusieurs modalités concernant la reprise des compétitions ont en effet été établies.

Tout d’abord, la participation à la reprise des championnats n’est pas obligatoire. Les clubs ne souhaitant pas reprendre les compétitions retrouveront leur division lors de la prochaine saison. Pour ceux qui veulent rejouer, ils doivent confirmer l’inscription de leurs différentes équipes pour le 30 novembre 2020 au plus tard. Il est aussi précisé que pour organiser un championnat, il faut au minimum deux tiers du nombre des équipes étant inscrites dans la série. À noter également que les résultats du premier tour, pour toutes les équipes régionales et provinciales, sont tous annulés.

Le risque d’une saison blanche pas exclu

Un des points principaux débattus ce jeudi soir concernait les calendriers. Trois dates de reprise potentielle ont été fixées. Tout d’abord, les championnats pourraient reprendre les 9 et 10 janvier si les autorités accordent leur autorisation au plus tard le 5 décembre. La deuxième option est la suivante: les compétitions pourraient reprendre le week-end des 6 et 7 février si les autorités accordent leur autorisation avant le 8 janvier. Enfin, la dernière date serait fixée au 27 et 28 février, si les autorités donnent leur accord avant le 31 janvier. Passé le 31 janvier, la saison 2020-2021 sera définitivement neutralisée.

Si une reprise a lieu, l’équipe qui finit en première position au classement a le droit de monter ou de rester dans la même division. Les deux dernières équipes du classement peuvent descendre, ou rester dans la même division. Dans les divisions jeunes régionales, il n’y aura aucun descendant.

Enfin, l’AWBB a décidé de reporter une nouvelle fois la date de paiement des factures fédérales pour tous les clubs. En cas de non reprise du championnat, le conseil d’administration prendra d’autres mesures.