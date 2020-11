Bientôt des caméras de surveillance à Vielsalm?

Y aura-t-il des caméras de surveillance à Vielsalm? Le dossier a alimenté les débats ce jeudi soir au conseil communal, un conseil tenu en virtuel.

L’échevin des finances, Thibault Willem évoque cette possibilité en analysant la modification budgétaire. Un budget est ainsi prévu. Mais, souligne le mandataire: « Il s’agit d’un appel à projets de la Région. Nous n’avons pas de certitude d’être repris.»

Détaillant ce projet, il explique qu’Il y aurait des caméras mobiles et d’autres de type «chasseurs», ces dernières étant destinées à lutter contre les dépôts clandestins. Le conseiller François Rion (min.) intervient. S’adressant au bourgmestre Elie Deblire, il commente: «Je suis étonné. Dans d‘autres cas, vous n’étiez pas favorable à des caméras. Je ne suis pas favorable non plus. Il y a certes des raisons défendables mais on met le doigt dans le principe de la surveillance continuelle et on ne s’arrête plus. On a encore pu résister à cette technologie envahissante.»

Le mayeur explique, pour sa part, qu’un certain «ras-le-bol» existe face aux incivilités. Il se veut en outre rassurant: «Les images ne pourront être visionnées que par la police. Celles des caméras chasseurs éventuellement par notre agent constatateur.»

Sur ce point, le conseiller Jacques Gennen (min.) abonde: « Les propos de François Rion pourraient faire peur. Il ne s’agit pas de permettre n’importe quoi. L’accessibilité aux images sera donnée aux forces de police et à notre agent constatateur. Si nous avons une réponse favorable de la région, le dossier reviendra devant le conseil.»

Poursuivez l’information dans l’Avenir du Luxembourg de ce samedi 7 novembre.