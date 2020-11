Diables rouges: De Ketelaere repris par Martinez, Castagne et Carrasco forfaits

Un petit nouveau dans la sélection de Roberto Martinez pour les deux dernières rencontres de poule de Ligue des Nations face à l’Angleterre le 15 novembre et le Danemark le 18.

Charles De Ketelaere est le petit nouveau dans la sélection dévoilée par Roberto Martinez ce vendredi midi. Le Brugeois est récompensé pour son bon début de saison avec le Club (3 buts en 13 matches, dont celui de la victoire en Champions League au Zenit St-Pétersbourg). Comme Sebastiaan Bornauw, qui a fêté sa première cap le mois dernier, il est également repris avec les Espoirs de Jacky Mathyssen.

Pas de grosses surprises par ailleurs. Eden Hazard et son frère Thorgan, de retour de blessure, sont bien repris. Tout comme Romelu Lukaku, pour qui un examen sera réalisé lundi afin de voir s’il est fit, lui qui a manqué les deux derniers matches de l’Inter Milan.

Par contre, pas de Timothy Castagne ni de Yannick Carrasco, annoncés comme blessés par le sélectionneur. Divock Origi, qui joue peu avec Liverpool, est quant à lui une nouvelle fois absent. «Nous connaissons ses qualités», a commenté Martinez.

32 joueurs sont repris en tout pour l’amical face à la Suisse (11 novembre) et les deux dernières rencontres de poule de Ligue des Nations face à l’Angleterre (15) et le Danemark (18). Pour rappel, ces trois matches se joueront à Louvain et non au stade Roi Baudouin,.

Lors de la trêve internationale d’octobre, la Belgique avait partagé contre la Côte d’Ivoire en préparation (1-1) avant de s’incliner en Angleterre (2-1) et de s’imposer en Islande (1-2). La Belgique est en tête de son groupe 2 en Ligue A avec 9 points pour 7 au Danemark et à l’Angleterre. L’Islande, toujours bredouille, ferme la marche. Autant dire que les Diables ont leur sort entre les mains pour se qualifier pour la phase finale regroupant les vainqueurs des quatre groupes. Danemark et Angleterre joueront eux leur deuxième match de cette fenêtre, à domicile, contre les Islandais.