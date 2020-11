Coronavirus: il n’y aura finalement pas d’hôpital de campagne à Liège

Le mois dernier, la Ville de Liège avait évoqué l’idée d’établir un hôpital de campagne dans l’ancienne clinique Saint-Joseph suite au rebond de l’épidémie de coronavirus dans le but d’accueillir des patients contaminés au Covid-19 guéris mais toujours contagieux et d’alléger ainsi la charge de travail des hôpitaux liégeois. Une proposition qui n’a pas été retenue.

La ministre wallonne de la Santé, Christie Morreale, a écarté la proposition du bourgmestre de Liège, Willy Demeyer, de réquisitionner l’ancienne clinique de Saint-Joseph pour y créer un hôpital de campagne à destination des patients Covid à la suite d’un manque de personnel. Les centres de convalescence ont été privilégiés pour jouer ce rôle, a-t-elle indiqué.

Le mois dernier, la Ville de Liège avait évoqué l’idée d’établir un hôpital de campagne dans l’ancienne clinique Saint-Joseph suite au rebond de l’épidémie de coronavirus dans le but d’accueillir des patients contaminés au Covid-19 guéris mais toujours contagieux et d’alléger ainsi la charge de travail des hôpitaux liégeois. On parlait à ce moment-là de rééquiper 280 chambres individuelles.

Plusieurs semaines après cette annonce, cette piste a été écartée, comme l’a expliqué jeudi Mme Morreale (PS) au journal ‘La Dernière Heure’. «Nous avons décidé de privilégier des pistes qui sont simples et rapides et qui permettent de mobiliser moins de personnel», a-t-elle dit.

C’est pourquoi les autorités ont opté pour des solutions «moins énergivores». Trois centres de convalescence accueillent ainsi depuis cette semaine des patients qui requièrent encore des soins légers ne nécessitant pas qu’ils restent à l’hôpital: deux sont situés à Spa et un à Morlanwelz. Ce dernier a d’ailleurs accueilli son premier patient ce matin. Ces trois structures proposeront 168 places d’ici quelques semaines.

«C’est une décision qui appartient au gouvernement régional et fédéral», a pour sa part rappelé la Ville de Liège. «Ceux-ci ont conclu que le dossier était trop complexe à mettre en œuvre, notamment en termes de personnel. La mesure la plus efficace était effectivement de se tourner vers des structures qui étaient opérationnelles tout de suite avec du personnel qui peut être réorienté. Saint-Joseph était l’une des pistes envisagées», a-t-on indiqué de même source.