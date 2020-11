La proposition de Roland Duchâtelet pour le retour des supporters dans les stades: «Pour les moins de 60 ans seulement»

Dans un long entretien à nos confrères de Het Laatste Nieuws, Roland Duchâtelet préface le derby limbourgeois entre Saint-Trond et Genk, samedi. Le Trudonnaire a son idée pour faciliter le retour des supporters au stade.

Roland Duchâtelet, ancien propriétaire du Standard, est dans son jardin à Saint-Trond. Mais ce week-end, il ne pourra pas regarder le derby limbourgeois Saint-Trond – Genk au Stayen, comme tous les autres supporters. «Pourtant, on aurait facilement pu jouer ce match avec du public. Dans un stade, on peut garder ses distances et porter le masque. Le virus s’y propage de manière minimale», soutient-il dans un long entretien accordé à Het Laatste Nieuws.

Son idée: mettre une limite d’âge. «On devrait autoriser les supporters jusqu’à 60 ans seulement. On devrait se baser sur le modèle suédois, qui limite les contacts entre jeunes et vieux. Les jeunes ont déjà assez souffert et devront payer la facture, alors qu’ils courent très peu de risques. Doivent-ils faire tant de sacrifices?»