Alderweireld et Tottenham se jouent de Ludogorets, Mertens passeur avec Naples

Tottenham a évité le piège et est allé s’imposer 1-3 à Ludogorets dans le cadre de la 3e journée de l’Europa League.

Toby Alderweireld était titulaire au centre de la défense des Spurs. Dries Mertens, auteur d’une passe décisive, a aidé Naples à venir difficilement à bout de Rijeka. Adnan Januzaj a joué 15 minutes avec la Real Sociedad qui a battu l’AZ Alkmaar 1-0.

Pour son 300e match avec Tottenham, Harry Kane a ouvert le score dès la 13e minute pour les Spurs avant que Lucas Moura ne double la mise (33e). Au retour des vestiaires, Claudiu Keserü croyait relancer Ludogorets (50e) mais Giovanni Lo Celso creusait définitivement l’écart (62e). Tottenham rejoint provisoirement l’Antwerp en tête du groupe J, les Anversois accueillent LASK à 21h.

Après l’ouverture du score de Robert Muric pour Rijeka (13e), Dries Mertens, le joueur de Naples, offrait l’égalisation à Diego Demme (43e) avant que le jeune Filip Braut ne fête sa première en Coupe d’Europe d’une bien triste manière en marquant contre son camp et offrait ainsi la victoire aux Napolitains (62e). Mertens a disputé l’intégralité de la rencontre.

Dans le groupe F, la Real Sociedad, avec Adnan Januzaj pendant 15 minutes, s’est imposée 1-0 face à l’AZ Alkmaar grâce à un but de Portu (58e). Naples, l’AZ et la Real Sociedad se partagent donc le haut du classement avec six points chacun.