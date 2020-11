Au cœur de l’unité Covid du CHRH: «C’est dur mais on tient le coup»

Nous avons poussé la porte du CHR de Huy, à la rencontre du personnel soignant. Témoignages au cœur de l’unitéCovid-19.

Hier, une équipe médicale nous a ouvert les portes de l’hôpital de Huy, qui comme partout ailleurs en Belgique, doit encaisser la deuxième vague. «Quand elle est arrivée, on a dû y aller, même si on n’était pas forcément prêts, expose Corinne Collette, infirmière en chef du plateau Covid. L’équipe est encore fatiguée suite à la première vague. Il y a des séquelles, il faut les remotiver.»

Deux vagues différentes

Pour Anne-Marie Isaïe, infirmière sur le plateau Covid, ça ne fait aucun doute: la deuxième vague est plus forte que la première. «Le nombre de patients admis double plus vite. Ils sont également plus jeunes qu’en mars-avril.»

Outre l’âge des patients, un turn-over important caractérise la vague actuelle. «Les patients sont arrivés très rapidement, poursuit Corinne Collette. Ils ressortent également plus vite. Lors de la première vague, nous avions des patients plus âgés qui restaient hospitalisés plus longtemps.»

Autre différence: le matériel. «Au début de la crise, nous avions très peu d’équipements. Aujourd’hui, nous disposons de suffisamment de matériel de qualité.»

Si, pour l’instant, l’hôpital hutois tient le choc, des choix devront être faits, notamment en termes de soins et de confort, si le nombre d’admissions continue d’augmenter. «On risque de devoir réaliser des toilettes plus minimalistes», détaille Anne-Marie Isaïe.

Pas facile moralement

«C’est dur moralement, mais je tiens le coup, explique Laurent Malet, étudiant en dernière année de soins infirmiers. J’ai tout de même versé une larme hier (NDLR: mercredi) quand un patient est décédé.»

Même son de cloche chez Anne-Marie Isaïe. «C’est éprouvant physiquement. Le travail est très intense, on a à peine fini de s’occuper des patients qu’on doit repartir pour un tour.» Pour elle aussi, c’est émotionnellement difficile. «Quand un patient est en fin de vie, on n’a pas le temps de l’accompagner comme on le voudrait. C’est d’autant plus difficile qu’il n’y a qu’un seul proche qui peut être présent pour dire “au revoir” au malade.»

Les équipes restent malgré tout motivées. «Tous les agents qui travaillent sur le plateau Covid sont là sur une base volontaire. Plusieurs médecins ont même décidé de travailler en tant que soignants, ce qui ne fait que renforcer la motivation de l’équipe», expose encore Corinne Collette. Un mot pour la fin? «Que les gens restent chez eux. Respectez les consignes, s’il vous plaît», conclut Anne-Marie Isaïe.

