USA 2020: Joe Biden augmente son avance dans le Nevada et compte sur une victoire avant le week-end

Deux jours après «Election Day», les États-Unis pourraient connaître jeudi le nom du président qui prêtera serment le 20 janvier, avec des résultats attendus dans des États-clés dont a besoin le démocrate Joe Biden pour battre le président Donald Trump, qui conteste les opérations de dépouillement en justice.

La Géorgie et le Nevada pourraient achever le comptage des bulletins jeudi, tandis que dans l’Arizona et la Pennsylvanie cela pourrait durer jusqu’à vendredi ou au-delà.

«Je pense que la journée sera très positive pour le vice-président», a dit la directrice de campagne du démocrate, Jennifer O’Malley Dillon. « Nous sommes absolument certains que Joe Biden sera le prochain président des États-Unis », a-t-elle dit en disant compter sur les résultats devant arriver jeudi et vendredi.

« Arrêtez de compter ! » a tweeté en lettres capitales le président des États-Unis, qui voit les chances d’un second mandat s’amenuiser au fur et à mesure que des caisses de bulletins de vote envoyés par la poste, majoritairement favorables à Joe Biden, sont décomptés.

Où en est-on? Biden augmente son avance dans le Nevada À 18h30, alors que le dépouillement a repris dans l'État du Nevada, Joe Biden a augmenté son avance sur Donald Trump. Selon la carte de CNN, le démocrate mène de 0,9%, soit une avance de 11.800 voix. Il reste 12% de bulletins à comptabiliser.

Joe Biden, le vice-président de Barack Obama pendant huit ans, ne doit plus gagner qu’un ou deux des derniers États-clés restant en jeu pour devenir le 46e président américain. Il s’est retenu de revendiquer la victoire comme l’avait fait son adversaire, mais a assuré qu’il était en revanche sûr de l’issue.

Il avait jeudi 253 ou 264 grands électeurs, selon que l’on inclut ou non l’Arizona (11 grands électeurs), considéré comme gagné par deux médias (l’agence AP et Fox News), mais pas par les autres qui estiment l’issue encore incertaine, en raison du nombre de bulletins restant à compter et du resserrement observé ces dernières heures.

Selon les deux cas de figure, il n’a plus besoin que de six ou 17 grands électeurs pour atteindre le nombre requis de 270, qu’il pourrait obtenir dans le Nevada (6), la Géorgie (16) ou la Pennsylvanie (20), peut-être dès jeudi.