Le Tournai d’avant: pas vraiment égaux devant la mort

Deux novembre, jour dédié au souvenir des disparus, jour où les aïeux reviennent en mémoire et que renaît la douleur de les avoir perdus.

Pour tous les êtres vivants, c’est l’inéluctable finalité, ce qu’affirmait déjà Horace (68 – 02 av. J.-Christ) en ses épîtres «la pâle mort frappe d’un pied indifférent les masures des pauvres et les palais des rois». Hommage devant le porche de l’église St-Brice vers 1955. ÉdA

Pourtant et c’est une vérité essentielle depuis que le monde est monde, la dépouille mortelle des uns et des autres est traitée bien différemment.

Rites selon la classe.

Le deuil, l’enterrement, notre société, en ses implacables changements de mœurs, ne les vit plus comme il y a maintenant un bon demi-siècle. Avec sans doute moins d’impact social!

Ce qui est assez frappant dans les rites et cérémonial de l’époque est la disparité importante régnant entre les classes sociales jusqu’après la mort. Similitude en ces temps encore très chrétiens, le saint viatique a été administré à tous par le curé de la paroisse, curé salué sur le chemin par des signes de croix ou même un agenouillement des passants. Hommage des amis du défunt ou économie des frais des funérailles dans un village du Tournaisis ÉdA

Le défunt, à de très rares exceptions près, a rendu le dernier soupir chez lui, dans son lit et, pour tous, il a été veillé durant trois jours par la famille, les voisins, à grand renfort de tasses de café et de petites «gouttes». Dans la société aisée, l’enterrement d’un proche revêt des formes en rapport avec la fortune; la façade de la maison est tendue de draperies noires où scintillent des larmes d’argent; le corbillard bénéficie d’un attelage de deux chevaux caparaçonnés de même; le prêtre est accompagné d’enfants de chœur, jusque six, en tenue de deuil et, dans le cortège qui se rend à l’église pour l’office d’onze heures, l’assistance est en noir. Dans la rue passe le convoi funèbre. ÉdA

Pour ceux dont la bourse est plutôt plate, moins de dépenses tant à la maison mortuaire que pour le curé et les deux choraux, le char funèbre n’arbore qu’un minimum de voiles de deuil et il conduit parents et amis vers la messe de huit heures, la plus matinale. C’est celle qui coûte le moins (c’est encore le cas aujourd’hui)..

Pas d’éloges à l’église mais éventuellement à la levée du corps ou devant le porche pour un adieu public.

Affirmer son deuil

Là où tout le monde s’unit (du moins à cette époque), c’est dans la durée du deuil, variable selon le degré de parenté. Pour une veuve, des parents directs, la coutume impose dix-huit mois dont douze en habits strictement noirs: pour les grands-parents, ce sera six mois, trois pour un oncle ou une tante. L’on affiche durant ce temps, un losange ou un ruban bien visible sur le vêtement, les dames gardent le noir avec ensuite un allégement en crêpe georgette. C’est ainsi que les personnes âgées, dont le chemin fut parsemé de deuils de parents plus ou moins proches, ne quittent que bien rarement la tenue de deuil.

Le prêtre accompagne la dépouille au cimetière, y récite quelques prières avant de laisser la famille recueillir les condoléances.

Ces usages sont tombés peu à peu en désuétude dans un monde qui va à l’essentiel,