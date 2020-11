Les Feux de l’amour à Carapils Land

Les dossiers de violence conjugale se suivent… et se ressemblent devant le tribunal correctionnel de Tournai.

La plupart des prévenus avaient été avertis qu’en raison de la crise sanitaire, ils n’étaient pas tenus de se rendre au tribunal correctionnel à condition d’y être représentés par leur avocat, bien entendu. Ceci explique sans doute pourquoi la salle d’audience de la 11e chambre était bien vide, au palais de justice de Tournai.

Dans ce cas, ce sont leurs conseils qui devaient, en quelque sorte, endosser le rôle des délinquants qu’ils étaient venus défendre même si cette mission semblait bien difficile en certaines circonstances.

On songera notamment à ces deux affaires sordides plaidées ce jeudi matin. La première concernait un prévenu, qui, par la voix de son avocat, tenta de faire croire que, parce qu’il avait trop bu, il titubait au point de heurter violemment son épouse plus âgée que lui (Il a 38 ans, elle en a 74).

L’autre dossier évoquait l’histoire d’un homme rentré complètement ivre au domicile le soir de la Saint-Sylvestre. Il se réfugia dans le grenier avec le téléphone de sa femme, ce qui provoqua une bagarre entre les deux antagonistes.

On vous passe les détails mais dans un cas comme dans l’autre, on comprend que l’alcoolisme – tant dans le chef du prévenu que celui de la victime – joua un rôle prédominant dans le déroulé des faits. Ajoutez à cela une pointe de jalousie et vous en arriverez à cette situation que le substitut Frédéric Bariseau a décrite avec une métaphore dont il a seul le secret: «on assiste ici à un nouvel épisode des Feux de l’amour à Carapils Land».