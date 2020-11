Le débrief du jour: Attentat déjoué? | USA dans l’attente | Frontières françaises renforcées

L’interpellation de deux mineurs dans l’Est de la Belgique suspectés de préparer un attentat terroriste, le statu quo et l’attente qui règnent aux USA au surlendemain du scrutin présidentiel, le contrôle renforcé des frontières françaises, les chiffres du jour du Covid-19 en Belgique et en Europe ou encore la séparation entre Goffin et son coach: voici ce qui a fait, en partie, l’actu de ce jeudi 5 novembre.

1. Un attentat terroriste a-t-il été déjoué en Belgique?

Deux mineurs ont été interpellés à Eupen et à La Calamine pour suspicion de tentative d’assassinat terroriste et de participation à une organisation terroriste.

+ Deux mineurs interpellés à Eupen et à La Calamine pour planification d’un attentat terroriste

«Cette affaire montre que nos services de sécurité sont alertes, mais prouve aussi que le danger n’est certainement pas écarté», a réagi jeudi le cabinet du ministre de la Justice Vincent Van Quickenborne, après l’interpellation de deux mineurs d’âge à Eupen, suspectés de tentative d’assassinat terroriste et de participation à une organisation terroriste.

+ Menace terroriste: «Le danger n’est pas écarté» en Belgique

2. USA: le monde retient son souffle

De l’inquiétude à l’espoir en passant par l’ironie: les gouvernements à travers le monde ont réagi différemment à l’élection présidentielle aux États-Unis, où Joe Biden semblait se rapprocher d’une victoire contestée par Donald Trump.

+ Élection présidentielle américaine 2020: le monde entre inquiétudes, espoirs et ironie

Mais les résultats définitifs se font toujours attendre. Au centre de toutes les attentions désormais: le vote par correspondance. Nombreux - très nombreux même - sont les Américains ayant choisi cette voie: à la veille du scrutin, ils étaient près de 100 millions à avoir voté anticipativement, dont plus de 60 millions par correspondance.

+ Le vote par correspondance au centre de la polémique: entre étonnantes prédictions et réalité glaçante

+ NOTRE DOSSIER | Les dernières infos et derniers résultats de l’élection présidentielle

3. La France renforce le contrôle de ses frontières

Emmanuel Macron a annoncé un doublement des forces contrôlant les frontières de la France, «de 2.400 à 4.800», pour lutter contre la menace terroriste, les trafics et l’immigration illégale.

+ Emmanuel Macron annonce un doublement des forces de sécurité aux frontières

+ LIRE AUSSI | Ce qu’il faut savoir si vous souhaitez franchir la frontière française

4. Covid-19: l’Europe compte le plus de contaminés

L’Europe est devenue la région du monde comptant le plus grand nombre de cas détectés depuis le début de la pandémie, selon un comptage réalisé par l’AFP à partir des bilans fournis par les autorités de santé, jeudi à 11H00 GMT.

+ L’Europe devient la région comptant le plus de cas détectés

En Belgique, les nouvelles contaminations au coronavirus étaient toujours en léger recul la semaine dernière par rapport à la précédente, même si leur nombre reste encore très important. Il y a tout de même eu, entre le 29 octobre et le 4 novembre, une moyenne quotidienne de 679,9 admissions à l’hôpital, soit une hausse de 15% par rapport aux sept jours précédents, ressort-il jeudi du rapport de l’Institut de santé publique Sciensano.

+ En Belgique : léger recul des infections mais hausse des décès et des nouvelles admissions à l’hôpital

5. Goffin et son coach se séparent

David Goffin a annoncé jeudi, sur les réseaux sociaux, la fin de la collaboration avec son entraîneur suédois Thomas Johansson.

+ David Goffin met un terme à la collaboration avec son entraîneur Thomas Johansson