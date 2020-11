Du soleil pour la fin de semaine avant un temps doux ce week-end

Les prévisions météorologiques de cette fin de semaine de congés de Toussaint sont plutôt agréables.

Ce jeudi après-midi, le ciel sera dégagé et le soleil brillera, selon les dernières prévisions de l’IRM. Les températures seront comprises entre 8 et 12 degrés alors que la nuit prochaine sera à nouveau assez froide et du brouillard pourrait se former par endroits. Les températures oscilleront entre -1 et +3 degrés.

Vendredi, la matinée sera assez froide avec par endroits des brouillards givrants ou des bancs de nuages bas, surtout sur le nord du pays. Après leur dissipation, le temps redeviendra ensoleillé avec des températures qui atteindront 9 à 13 degrés. Le vent d’est sera faible puis parfois modéré l’après-midi.

Dans la nuit de vendredi à samedi, le ciel sera dégagé à peu nuageux. Le risque de brumes et de bancs de brouillard sera nettement plus réduit. Les températures redescendront entre 2 et 6 degrés.

Samedi, le temps restera sec et souvent ensoleillé avec des voiles d’altitude en cours de journée. Il fera à nouveau très doux pour la saison, avec des maxima de 12 à 16 degrés.

Dimanche, les nuages seront nombreux et parfois porteurs de faibles pluies. Ensuite, en fin d’après-midi, le temps deviendra généralement sec depuis la frontière française. Les températures resteront particulièrement douces avec des maxima de 12 à 15 degrés.