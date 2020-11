Décès d’Elsa Raven, l’actrice qui appelait à «sauver l’horloge de l’hôtel de ville» dans Retour vers le futur

Les fans de Retour vers le futur sont en deuil avec le décès d’Elsa Raven, actrice qui avait aussi été vue dans Titanic.

Son nom ne vous dit probablement rien. Mais son visage et, plus encore, sa réplique dans Retour vers le futur ont marqué les fans du film de Robert Zemeckis. C’est elle qui apostrophe Marty McFly (Michael J. Fox) sur la place de Hill Valley pour récolter des dons afin de «sauver l’horloge de l’hôtel de ville, frappé par la foudre 30 ans plus tôt».

Elsa Raven, Elsa Rabinowitz de son vrai nom, s’est éteinte mardi à son domicile de Los Angeles, rapporte la presse américaine. Elle était âgée de 91 ans.

L’actrice avait aussi tenu un petit rôle marquant dans Titanic de James Cameron en 1997. Elle y interprétait le rôle d’une dame choisissant de mourir dans les bras de son mari au moment où le bateau se mit à couler.

Elsa Raven avait aussi fait des apparitions dans des séries comme Le Prince de Bel-Air et Seinfeld. Elle était également membre du jury des oscars.