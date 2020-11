La protestation grimpe en Arizona, des manifestants demandent que le comptage se poursuive

Dans plusieurs États américains, la nuit après l’élection présidentielle a été tendue. En Oregon, la police a dû intervenir et plusieurs personnes ont été arrêtées. En Arizona, les supporters de Donald Trump ont manifesté devant le bureau électoral.

Mercredi soir, un grand groupe de partisans du président Donald Trump s’est réuni devant un bâtiment du gouvernement en Arizona. Plusieurs d’entre eux portaient des armes telles que des fusils automatiques, a rapporté un correspondant de la chaîne CNN lors d’une émission en direct.

Des images de télévision ont montré plusieurs dizaines de personnes manifestant devant le bureau électoral du comté de Maricopa et devant le bâtiment du Parlement de l’État d’Arizona. Les manifestants ont demandé que le comptage se poursuive. L’Arizona est l’un des États où le résultat du vote n’est pas encore parfaitement clair, même si Joe Biden est donné vainqueur.

Dans l’Oregon également, la nuit de mercredi a été mouvementée. La police et la Garde nationale ont poursuivi des centaines de manifestants d’extrême gauche dans le centre de Portland et ont arrêté au moins dix personnes. La ville du nord-ouest des États-Unis, théâtre de manifestations depuis l’été, a prolongé l’état d’urgence qui avait été mis en place pour la nuit de l’élection présidentielle afin d’éviter des protestations violentes.

La police de New York (NYPD) a déclaré mercredi avoir procédé à une cinquantaine d’arrestations lors de manifestations tardives dispersées dans la ville. Des manifestations ont également eu lieu dans quelques autres villes américaines dans la nuit de mercredi à jeudi, exigeant que le compte continue sans relâche. Ce fut le cas à Atlanta, Detroit et Oakland, entre autres.

Les partenaires locaux de «Protect the Results» – une coalition de plus de 165 organisations, groupes d’intérêt et syndicats – ont organisé plus de 100 événements depuis mercredi dans tout le pays.