Décès d'un nourrisson: "un déni de grossesse", selon le père de famille

Un nourrisson a été retrouvé sans vie mardi dans une maison à la rue Chausteur à Lodelinsart. Le père de famille défend sa femme.

Que s’est-il passé, durant la nuit de lundi à mardi, dans une habitation de la rue Chausteur à Lodelinsart? Deux jours après la découverte du corps sans vie du nourrisson au domicile familial, cette question reste encore sans réponse. Même si une piste semble se dégager. Il s’agirait, selon les proches, d’un déni de grossesse.

Pour rappel, le dossier du décès suspect du nourrisson a débuté mardi matin lorsqu’un médecin urgentiste a alerté les services de police. «Durant la nuit de lundi à mardi, une femme a été prise en charge et transportée en milieu hospitalier pour une importante hémorragie à la suite d’un appel passé aux secours par un membre de la famille. Lors des analyses, les médecins ont découvert un placenta et un cordon ombilical sur cette femme», a expliqué le parquet de Charleroi. «Mais il n’y avait pas de trace d’un nourrisson alors que ces découvertes médicales laissaient penser qu’un accouchement à terme avait eu lieu.»

Rapidement, le parquet de Charleroi sollicite alors des vérifications au domicile de la famille, inconnu des autorités judiciaires et sans histoire, selon le voisinage. À l’intérieur de l’habitation, les policiers finissent par mettre la main sur le corps sans vie du nouveau-né. Un dossier pour homicide volontaire a été mis à l’instruction pour faire la lumière sur ce qu’il s’est réellement passé à l’intérieur de la maison. «Mais le dossier a été ouvert sans qu’il y ait le moindre élément à charge de la mère de famille. Cette qualification a été retenue vu les circonstances du drame et du décès considéré comme suspect de l’enfant.» Tant que l’enquête n’aura pas dévoilé ses résultats, toutes les pistes sont explorées par le juge d’instruction.

Les résultats d’autopsie se font toujours attendre et pourraient, une fois qu’ils seront connus, permettre d’écarter l’une ou l’autre thèse. Le papa et mari de la principale suspecte, lui, est revenu sur les circonstances du drame et affirme qu’il s’agirait d’un déni de grossesse. «Dès qu’elle a pu, elle a dit aux infirmiers ce qu’il s’était passé. Une fausse couche. Le bébé était mort-né, c’est important de savoir qu’elle ne lui a rien fait. Elle a juste eu une mauvaise réaction en voulant cacher le bébé pour ne pas que les frères et sœurs le voient», explique-t-il dans les colonnes de la DH. Ce dernier affirme que personne n’a quoi que ce soit à se reprocher et qu’il s’agit, avant tout, d’un drame pour toute la famille, endeuillée.

Contacté ce jeudi matin, le parquet de Charleroi n’était pas au courant des propos tenus dans la presse du père de famille. «Une éventuelle requalification des faits n’est pas exclue, en fonction des éléments de l’enquête.»