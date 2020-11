Présidentielle américaine 2020 | Le vote par correspondance au centre de la polémique: entre étonnantes prédictions et réalité glaçante (VIDÉO)

Deux semaines avant le scrutin, l’ancien candidat démocrate Bernie Sanders avait vu terriblement juste en pointant du doigt le vote par correspondance dans les États du Michigan, de Pennsylvanie et du Wisconsin comme source probable d’imbroglio. Retour sur ce phénomène, véritable clé de cette élection, dans l’attente du verdict final.

Les États-Unis retiennent leur souffle. Tandis que le dépouillement dans les derniers États n’a pas encore livré son verdict final, le président républicain sortant et son opposant démocrate continuent de se livrer un hargneux duel à distance, dont l’épilogue devrait se décider sur le fil.

Les instituts de sondage se sont donc, cette fois encore et pour bon nombre d’entre eux, fourvoyés en annonçant une «vague bleue» et une victoire démocrate de Joe Biden bien plus large que ce qu’elle sera - tel qu’elle semble se dessiner ce jeudi matin - au final.

Une telle issue semblait, pourtant, prévisible…

Sanders l’avait vu venir

Au centre de toutes les attentions désormais: le vote par correspondance. Nombreux - très nombreux même - sont les Américains ayant choisi cette voie: à la veille du scrutin, ils étaient près de 100 millions à avoir voté anticipativement, dont plus de 60 millions par correspondance.

Comble de l’ironie, Donald Trump, qui avait lui-même voté par anticipation depuis la Floride et encouragé les électeurs à faire de même, se retrouve aujourd’hui mis en difficulté par ce type de vote. Au point de multiplier aujourd’hui les recours en justice.

Des prédictions précoces

Ancien candidat à l’investiture démocrate, Bernie Sanders avait quant à lui vu on ne peut plus juste. Sur un plateau américain de télévision, celui qui avait finalement renoncé au Bureau Ovale et s’était rallié à la cause de son parti derrière Joe Biden pointait le 23 octobre dernier le vote par correspondance comme l’élément-clé dans cette élection.

Les démocrates sont plus enclins à utiliser le vote par correspondance. Les Républicains sont plus enclins à aller aux bureaux de vote le jour de l’élection

Plus fort encore, Sanders avait prédit l’imbroglio qui arriverait dans plusieurs États: « Je soupçonne qu’il y aura une situation, dans des États comme la Pennsylvanie, le Michigan, le Wisconsin et d’autres États, où ils vont recevoir énormément de votes par correspondance. Et contrairement à des États comme la Floride ou le Vermont, ils ne pourront pas, pour des raisons déplorables, commencer à compter ces bulletins de vote jusqu’au jour de l’élection ou après la fermeture des sondages. Ça veut dire que des États vont devoir gérer peut-être des millions de votes par correspondance.»

Pennsylvanie, Michigan et Wisconsin: trois États pointés comme clés dans ce scrutin. Car après quatre élections présidentielles successives remportées par les démocrates dans ces États, Trump avait assis son succès de 2016 en s’emparant de ces bastions bleus.

Michigan, Pennsylvanie et Wisconsin

L’indécision qui entourait - et entoure toujours - le sort du scrutin dans ces trois États ne faisait donc aucun doute aux yeux de Sanders. Et la réaction de Trump non plus!

Il se peut qu’à 22 heures, le soir de l’élection, Trump gagne dans le Michigan, en Pennsylvanie et dans le Wisconsin.

«Voici mon inquiétude à ce sujet: ce que les sondages montrent et ce que les études ont montré, c’est que pour n’importe quelle raison, c’est que les Démocrates sont plus enclins à utiliser le vote par correspondance. Les Républicains sont plus enclins à aller aux bureaux de vote le jour de l’élection. Il y a des chances pour que les premiers votes comptés seront ceux des gens qui se sont déplacés le jour de l’élection, donc des Républicains. Et voici l’inquiétude, j’espère que tout le monde l’entend, il se peut qu’à 22 heures, le soir de l’élection, Trump gagne dans le Michigan, en Pennsylvanie et dans le Wisconsin, alors il s’affiche à la télévision et dit: “ Merci les Américains de m’avoir réélu, c’est terminé, passez une bonne journée. ” Mais ensuite le jour d’après et encore celui d’après, tous ces votes par correspondance sont pris en compte et on découvre que Biden a gagné ces États. Alors Trump dira: “ Je vous avais dit que tout ce procédé était une fraude. Je vous avais dit que ces votes par correspondance étaient tordus et je ne vais pas quitter la Maison-Blanche. ”»

Au surlendemain de l’Election Day, tandis que les résultats sont toujours attendus dans plusieurs États, force est de constater que tout ce que Bernie Sanders avait annoncé s’est bel et bien produit!