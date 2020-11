Le mouvement Trump plus large et solide que prévu

«Le mouvement Trump est bien réel. Et il va durer», a résumé Sophia Nelson, éditorialiste sur la chaîne CNN.

Le mouvement autour de Donald Trump s’est révélé, lors du scrutin présidentiel américain, plus large mais aussi plus solide que prévu, et devrait survivre à l’élection, quel qu’en soit le résultat.

Alors que son électorat a régulièrement été réduit à une frange, celle d’une Amérique blanche plutôt âgée et rurale, Donald Trump va, au minimum, réunir le troisième total de voix de l’histoire du scrutin présidentiel américain, derrière Joe Biden et Barack Obama (2008).

S’il reste largement minoritaire chez les Hispaniques, par exemple, il les a suffisamment mobilisés en Floride pour emporter, assez nettement, cet État-clé, mardi.

«Avant l’élection, beaucoup de spécialistes nous expliquaient que Trump ne ramenait pas assez d’électeurs supplémentaires dans son camp», a relevé mercredi Abraham Gutman, éditorialiste du Philadelphia Inquirer.

Or, il en aura, a minima, gagné 4 millions en net par rapport à 2016.

«Quel que soit le résultat», a-t-il ajouté, «les médias vont devoir se demander sérieusement comment, malgré toute l’encre versée sur les électeurs de Trump, l’histoire de la croissance du mouvement leur a complètement échappé.»

Les dizaines de réunions publiques de Donald Trump ces derniers mois, accueilli systématiquement par des foules conséquentes, les processions de camions, de bateaux ou de motos en soutien au candidat républicain, étaient déjà un indice fort.

«Ses supporteurs l’adorent, parce qu’il met l’Amérique et les Américains avant tout le reste», s’enthousiasme Jim Worthington, fondateur de l’association People4Trump, à Newtown en Pennsylvanie.

«Ils ont conscience qu’il se bat pour eux», dit ce propriétaire de deux salles de sport, qui voit là la raison de l’élargissement de son électorat.

Candidat en 2024?

Sa gestion controversée de la pandémie, sa politique migratoire dure et ses déclarations outrancières n’y ont rien fait, l’ancien promoteur immobilier continue à mobiliser à droite comme aucun républicain depuis Ronald Reagan.

Ses partisans «ont une vraie affection pour lui, malgré tous ses défauts, ou peut-être à cause d’eux», avance John Feehery, associé du cabinet EFB Advocacy qui a collaboré avec plusieurs élus républicains.

«C’est étrange», dit-il. «Je pense que c’est parce qu’il est vraiment authentique. Il dit ce qu’il pense et les gens aiment ça.»

À cela s’ajoute «un désir de nationalisme», qui dépasse le milliardaire républicain et traverse de nombreux pays, analyse M. Feehery. Au point que «si Trump n’avait pas existé, on l’aurait inventé», ajoute-t-il.

Si Donald Trump emporte l’élection, la question de son avenir et de son héritage politique ne se posera pas avant plusieurs années.

Mais s’il perd, «je ne pense pas que le mouvement disparaîtra», anticipe Jim Worthingon. «Nous allons nous rassembler et il décidera de la marche que nous devons suivre.»

Quant à son influence sur le parti républicain, qui s’est massivement rangé derrière lui depuis quatre ans, une défaite électorale ne l’amoindrirait pas significativement, pour beaucoup.

Même avec une possible courte défaite à la présidentielle, le Sénat potentiellement sauvé, pas de débâcle spectaculaire à la Chambre, «les choses se sont bien passées» pour le parti républicain, estime Daniel Schlozman, professeur de sciences politiques à l’université Johns Hopkins.

«C’est le genre de circonstances qui fait qu’un parti sera plus enclin à rester sur la même trajectoire que de faire quelque chose de complètement différent», dit-il.

«Il va probablement continuer à jouer un rôle majeur dans la vie politique américaine durant les quatre prochaines années au moins», abonde David Hopkins, professeur de sciences politiques au Boston College.

«Je ne serais pas surpris s’il se présentait de nouveau», lance John Feehery.

«Je pense qu’il aurait énormément de soutien», prévoit déjà Jim Worthington qui relève que Donald Trump aurait alors «le même âge que Joe Biden».

Quant à une possible relève, Jim Worthington, et d’autres, voient en sa fille Ivanka, et non son fils Don Jr, «l’héritière». «C’est quelqu’un de très impressionnant», affirme celui qui a côtoyé la fille de Donald Trump au sein du Conseil du Sport, de l’activité physique et de la nutrition, qui dépend directement du président.

Mais, prévient David Hopkins, «une bonne partie du pouvoir d’attraction de Trump, c’est sa personnalité, donc cela ne se transmettra peut-être pas à quelqu’un d’autre que lui après son départ».

Quel que soit le vainqueur, le sondages n’ont pas vu la résistance de Trump Pour Donald Trump, le ratage des sondeurs est «historique». Si le verdict dépendra du vainqueur final, les sondages, après la débâcle de 2016, ont de nouveau nettement sous-évalué la résistance phénoménale de la base trumpiste. «Les sondeurs se sont totalement trompés», a lancé mercredi sur Twitter le président républicain, qui revendique la victoire face au démocrate Joe Biden sans attendre la fin du dépouillement. Et au-delà du milliardaire, de nombreuses voix, dans le camp adverse, pestaient contre une réédition du scénario d’il y a quatre ans, quand la démocrate Hillary Clinton avait perdu contre toute attente. Il y a des similitudes entre les deux élections. «Les sondages semblent être grosso modo justes dans le Sud et le Sud-Ouest», dit à l’AFP Chris Jackson, de l’institut Ipsos. La moyenne des dernières intentions de vote établie par le site RealClearPolitics juste avant la présidentielle de mardi donnait Joe Biden en légère avance en Arizona et en léger retard en Caroline du Nord, et les deux candidats au coude-à-coude en Géorgie. Les résultats semblent confirmer ces tendances. Midwest En Floride, la situation est plus contrastée: si la moyenne était légèrement favorable à l’ancien vice-président démocrate, de nombreuses études constataient une situation inverse, comme celle ABC News/Washington Post avec deux points d’avance pour Donald Trump, proche du résultat final. «En revanche, Trump semble avoir une nouvelle fois fait mieux que les sondages préélectoraux dans le Midwest», reconnaît Chris Jackson. C’est déjà dans ces Etats-clés, Michigan et Wisconsin, ainsi qu’en Pennsylvanie que l’erreur avait été la plus flagrante il y a quatre ans, contribuant sur le fil à la victoire surprise de l’homme d’affaires. Cette année, l’histoire n’est pas encore définitivement écrite. Que Joe Biden s’impose dans suffisamment d’Etats pour accéder à la Maison Blanche, et le favori des sondages aura bien été sacré -- une toute autre issue qu’un second mandat de Donald Trump faisant mentir les études d’opinion. «Si un pronostic dit que Biden est favori car il peut survivre à une erreur sondagière de l’ordre de 2016 (environ trois points) contrairement à Clinton, et que c’est ce qui va probablement se passer, c’est assez informatif, non?», s’est défendu l’analyste Nate Silver, du site FiveThirtyEight qui donnait au démocrate, à la veille du vote, 89% de chances de victoire. Mais quoi qu’il en soit, un constat s’impose: la quasi-totalité des études ont sous-estimé le vote trumpiste. Economie vs pandémie C’est justement dans ces trois Etats du Nord industriel que le démocrate était crédité de ses avances les plus confortables. Jusqu’à 6,7 points en moyenne dans le Wisconsin (et même 11 voire 17 points selon des sondages très sérieux du New York Times ou du Washington Post!), alors que Joe Biden semble finalement l’emporter de justesse avec une marge de 0,6 point. Contrairement à 2016, quand les sondages avaient correctement prédit l’avance d’Hillary Clinton au niveau national mais s’étaient trompés pour ces Etats-clés, «cette fois il semble que les sondages nationaux ont sous-évalué le score de Trump tout comme les sondages dans les Etats», explique à l’AFP Christopher Wlezien de l’University of Texas. Selon lui, l’erreur est «assez systématique» et ne peut s’expliquer uniquement par la marge d’erreur. Parmi les possibles analyses, il mentionne la possibilité que des électeurs de Donald Trump aient refusé de répondre aux sondeurs, ou que les indécis se soient prononcés in extremis pour le président sortant. L’analyse de la participation record, et de la possibilité d’une mobilisation républicaine supérieure aux attentes, permettra aussi d’y voir plus clair. Les sondages réalisés à la sortie des urnes fournissent une piste: contrairement aux prévisions, l’inquiétude pour la crise économique est arrivée devant la préoccupation liée à la pandémie de Covid-19 dans les sujets ayant motivé le vote. Or, en matière économique, Donald Trump jouit d’une image plus positive que sur sa gestion décriée de la crise sanitaire. Et Joe Biden a concentré la quasi-totalité de son message sur le coronavirus. En attendant l’issue de la présidentielle, un autre ratage commençait à prendre forme: le sort du Sénat, qui devrait rester aux mains des républicains. Dans le Maine, la sénatrice républicaine Susan Collins a gardé son siège sans avoir été donnée gagnante par le moindre sondage préélectoral.

