Biden remporte le Wisconsin: 10 grands électeurs de plus pour le démocrate

Il s’agit du deuxième revers majeur pour Donald Trump.

Joe Biden a remporté mercredi l’Etat crucial du Wisconsin, un revers majeur pour le président Donald Trump qui avait remporté cet Etat face à Hillary Clinton en 2016, selon la chaîne CNN et le New York Times, citant l’agence de presse américaine Associated Press (AP).

Cet Etat frontalier du nord des Etats-Unis apporte 10 grands électeurs supplémentaires à M. Biden, ce qui porte son total à 248 contre 213 pour Donald Trump. Les résultats de six Etats, dont le Michigan, la Géorgie et la Caroline du Nord, sont encore attendus. Même constat pour la Pennsylvanie où les résultats ne sont pas attendus avant jeudi. Le gouverneur de Pennsylvanie Tom Wolf a déclaré mercredi que les résultats complets des élections dans l’Etat pourraient ne pas être connus avant jeudi matin. L’Etat compte 20 grands électeurs et est l’un des principaux Etats-clés de cette présidentielle américaine.

Le président américain Donald Trump maintient une avance confortable sur le candidat démocrate Joe Biden en Pennsylvanie, alors que 79% des votes attendus ont été comptés.

Les infos en direct