Les Red Lions bouclent leur année par un partage 4-4 avec les Pays-Bas

Au classement de la Pro League, la Belgique se maintient en tête avec 26 points, soit 8 de plus que leurs adversaires du jour (18).

Les Red Lions, l’équipe nationale belge masculine de hockey, première mondiale, a partagé l’enjeu 4-4 avec les Pays-Bas, 3e nation mondiale, lors de leur 11e match de Hockey Pro League, la dernière rencontre officielle de 2020 pour les champions du monde et d’Europe, mercredi soir à Uccle. Aux shoot-outs, attribuant un point supplémentaire, les Belges l’ont emporté 3-1 et terminent l’année en tête de tous les classements (FIH et Pro League).

Il n’y a pas eu de round d’observation dans le 1er quart-temps. Le premier but, sur penalty corner (pc), tombait après 8 minutes de jeu, permettant à Alexander Hendrickx de s’isoler en tête du classement des buteurs, avec 9 buts (tous sur pc) en 11 matches. La réaction batave fut immédiate, Jeroen Hertzberger égalisant quelques secondes plus tard sur un assist de Jelle Galema. Réduite à dix après une exclusion temporaire d’Hendrickx, la Belgique concédait un 2e but en fin de période, Thierry Brinkman exploitant un rebond du gardien Loic Van Doren (1-2, 13e). La Belgique exerçait une plus grande pression dans le 2e quart, mais manquait de réalisme devant Maurits Visser, le keeper adverse.

Après la pause, les Red Lions ne relâchaient pas leur étreinte. Le rebond de leur 2e pc, toujours tiré par Hendrickx, revint en hauteur dans le stick de Maxime Plennevaux qui égalisait d’un smash puissant (2-2, 37e). De nouveau, les ‘Oranje’ne mettaient pas plus d’une minute pour réagir, également sur pc, via un sleep direct de Jip Janssen (2-3, 38e). Dans la 4e et dernière période, Florent Van Aubel, sur un assist de Plennevaux, réussisait à concrétiser la domination des N.1 mondiaux en trompant Visser de près (3-3, 50e). Dans la minute suivante, Hendrickx plantait son doublé de la soirée, toujours sur pc (51e), mais la balle à peine remise en jeu le capitaine Oranje Billy Bakker remettait de nouveau les deux équipes à égalité (4-4, 55e).

Aux shoot-outs, Simon Gougnard, Florent Van Aubel et Tanguy Cosyns ont tous marqué leur essai tandis que Van Doren a réussi à s’interposer à trois reprises.