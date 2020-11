Attentat de Vienne: ce que l’on sait de l’assaillant

L’attaque, qui a fait quatre morts lundi dans le centre de Vienne, a été revendiquée par l’organisation État islamique (EI), qui évoque un de ses «soldats du Califat».

Le profil de l’auteur de l’attentat de Vienne se précisait mercredi: un jeune homme de 20 ans, «perdu», né à Vienne de parents originaires de Macédoine du Nord, déjà dans le viseur de la justice autrichienne pour avoir tenté de rejoindre la Syrie.

Le ministre autrichien de l’Intérieur Karl Nehammer a esquissé devant la presse le portrait de Kujtim Fejzulai, déplorant qu’il ait réussi à «tromper» le programme de «déradicalisation» et ceux qui étaient chargés de son suivi.

L’attaque, qui a fait quatre morts lundi dans le centre de Vienne, a été revendiquée par l’organisation État islamique (EI), qui évoque un de ses «soldats du Califat».

L’assaillant, abattu par la police, avait été condamné en avril 2019 à 22 mois de prison pour avoir voulu rallier les rangs de l’EI, Mais il avait été libéré de manière anticipée.

«Je voulais quitter la maison, je savais que (là-bas) une meilleure vie m’attendait, mon propre appartement, mon propre argent», se justifiait-il selon des propos rapportés par la presse locale, alors que les conflits avec sa mère, notamment sur des questions financières, se multipliaient.

Pour son avocat, le jeune homme paraissait surtout traverser une crise identitaire. «Je le décrirais comme une âme perdue, qui cherchait sa place» dans la société, confie à l’AFP Nikolaus Rast. «Il me donnait l’impression d’être plutôt calme et introverti.

«Personne ne l’aurait cru capable d’un tel acte, n’aurait pu avoir ce genre de soupçons, et si on en avait eu, on serait intervenu bien plus tôt», ajoute-t-il.

‘Un mauvais imam’

Son avocat décrit aussi sa mère, menant une vie à «l’occidentale» et «désespérée» par les accusations qui pesaient sur son fils à l’époque. «Je ne sais pas ce que j’ai fait de mal, je ne l’ai pas élevé de cette manière», disait-elle.

Il raconte également, dans les colonnes du journal Der Standard, qu’il avait «commencé à fréquenter une mosquée en 2016, où il est tombé sur un mauvais imam».

Sur des photos postées sur les réseaux sociaux, on le voit arborer une barbe noire fournie, posant avec la Kalashnikov et la machette dont il allait se servir pour terroriser Vienne. En légende, des messages d’allégeance à l’État Islamique.

Né à Moedling, au sud de la capitale, Kujtim Fejzulai, nom à consonances albanaises, a grandi en Autriche. Les autorités avaient tenté de le déposséder de sa nationalité. En vain «faute de preuves sur la nature de ses activités», selon le ministre.

Le jeune homme détenait également la nationalité de Macédoine du Nord, tout comme deux autres personnes dans le collimateur des enquêteurs.

Kujtim Fejzulai vivait dans un logement social d’un quartier populaire de Vienne. Ses voisins, rencontrés par l’AFP, l’apercevaient en coup de vent et évoquent les problèmes structurels de ce quartier pauvre: le deal, la prostitution de filles venues d’ex-Yougoslavie.

«Il était tout à fait banal», affirme Goldana Nikolic, sans signe particulier ou vestimentaire qui aurait témoigné d’une pratique rigoriste de l’islam, et l’aidait à «porter les sacs de courses».

Dans son logement, fouillé par la police, des munitions ont été découvertes ainsi que des livres relayant la propagande de l’organisation État islamique.