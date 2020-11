Attaques à Vienne: le niveau d’alerte terroriste général maintenu à 2 en Belgique

Une réunion du comité stratégique du renseignement et de la sécurité s’est tenue ce mercredi pour examiner si des mesures supplémentaires ne devaient pas être prises en Belgique après l’attaque djihadiste qui a frappé Vienne lundi soir.

Le niveau de la menace terroriste en Belgique est maintenu à deux, sur une échelle de quatre, par l’Organe de coordination pour l’analyse de la menace (Ocam), a-t-on appris à l’issue de la réunion.

Tous les services continuent à suivre de près la situation en Belgique et à l’étranger, a indiqué le cabinet du ministre des Indépendants et des PME, David Clarinval, qui assume l’intérim de sa collègue des Affaires étrangères, Sophie Wilmès, durant sa convalescence après une infection au coronavirus.

Même son de cloche auprès du cabinet de la ministre de l’Intérieur, Annelies Verlinden (CD&V), où l’on a toutefois fait état d’une vigilance «renforcée», en se refusant à toute autre précision pour des raisons de sécurité.

Cette réunion du comité stratégique du renseignement et de la sécurité avait été demandée mardi par le MR.

Cet organe rassemble le Premier ministre (ou son représentant) et les principaux ministres du gouvernement fédéral qui siègent au sein du Conseil national de sécurité (CNS), la Sûreté de l’État (VSSE), le Service général du renseignement et de la sécurité (SGRS) de l’armée, l’Organe de coordination pour l’analyse de la menace (Ocam), la police fédérale, le centre de crise fédéral, les Affaires étrangères et le procureur fédéral.

L’Ocam a confirmé mercredi le maintien du niveau d’alerte terroriste général à 2 (sur une échelle de quatre, ce qui signifie que la menace est considérée comme peu vraisemblable), avec certains sites sensibles au niveau 3, selon les deux cabinets ministériels.