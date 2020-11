Les USA suspendus au dépouillement de quelques États

Les deux candidats à la Maison Blanche sont au coude-à-coude. Joe Biden semble cependant bien parti pour l’emporter.

Aucun vainqueur n’était encore officiellement déclaré dans la course à la présidence des États-Unis mercredi, vers 16h00 (HB). Les votes de plusieurs États-clés n’étaient pas encore entièrement épluchés et le dépouillement pourrait même prendre plusieurs jours.

Pour l’instant, selon le décompte du New York Times, le candidat démocrate Joe Biden a engrangé 227 grands électeurs sur les 270 nécessaires pour parvenir à la Maison Blanche. Le président sortant Donald Trump en compte 213.

Les résultats manquaient toutefois à l’appel dans plusieurs États-clés, dévoilés au compte-gouttes.

Si les projections des médias américains ne se modifient plus, Joe Biden semble cependant bien parti pour l’emporter, annoncé gagnant dans les États du Nevada (six grands électeurs), de l’Arizona (11) et, de peu, dans le Wisconsin (10) et le Michigan (16). Avec ces États, l’ancien vice-président de Barack Obama parviendrait au chiffre-clé de 270 grands électeurs.

L’incertitude règne néanmoins car l’ensemble des suffrages n’ont pas encore été épluchés et le dépouillement pourrait même prendre plusieurs jours, alors qu’une douzaine d’États acceptent les votes par correspondance pendant quelques jours encore, pour autant que le cachet de la poste date au plus tard du jour de l’élection.

Biden en tête en Arizona

En Arizona, plus de 98% des bulletins ont été dépouillés, selon le New York Times, et 51% seraient en faveur de Joe Biden.

Dans le Nevada, le candidat démocrate est annoncé vainqueur mais quelque 15% des suffrages n’ont pas encore été épluchés. Et les autorités de cet État de l’ouest des États-Unis ont prévenu qu’il ne publierait plus de résultats jusque jeudi matin.

Le Wisconsin et le Michigan viennent, eux, de passer dans l’escarcelle démocrate, selon les projections du New York Times et de CNN. La course reste toutefois serrée, avec un écart tenant à quelques dizaines de milliers de voix. Les bulletins restant (3% pour le Wisconsin, 10% dans le Michigan) pourraient dès lors être décisifs.

La Géorgie (16 grands électeurs) et la Caroline du Nord (15) n’ont pas encore livré leurs résultats complets mais Donald Trump semble y être en avance.

Indécision en Pennsylvanie malgré l’avantage de Trump

En Pennsylvanie (20 grands électeurs), le républicain affiche une solide avance mais un quart des suffrages n’a pas encore été épluché, provenant essentiellement du vote par correspondance, généralement favorable aux démocrates. Selon le New York Times, les autorités de cet État ont précisé qu’une partie importante des suffrages serait comptabilisée vendredi seulement. Selon CNN, le retard de Joe Biden n’est pas insurmontable, avec environ 618.000 suffrages en moins que le républicain mais un million, voire plus de bulletins à dépouiller. En outre, les suffrages à éplucher proviennent de circonscriptions plutôt favorables aux démocrates, comme Philadelphie.

Reste enfin l’Alaska, où seul un tiers des bulletins ont été dépouillés. Mais cet État n’est pas considéré comme décisif, ne représentant que trois grands électeurs.

Après une longue campagne d’une virulence exceptionnelle, perturbée par la pandémie, l’élection semble toujours aussi tendue, Donald Trump ayant proclamé sa victoire pendant la nuit, alors que nombre de bulletins n’étaient pas dépouillés. Le président sortant a dénoncé des «fraudes» sans livrer aucun élément concret et a annoncé qu’il saisira la Cour suprême pour arrêter tout comptage des votes.