Six mois de prison pour le motard qui a renversé et tué le boulanger arlonais

Le tribunal de police d’Arlon a rendu son jugement dans le dossier de l’accident de moto qui a coûté la vie à Jan Ryde, l’ancien boulanger arlonais de la rue de Neufchâteau.

L’accident du 15 novembre 2019 avait fait grand bruit dans le chef-lieu où la victime était honorablement connue.

Le motard, Daniel Schweicher, a été reconnu coupable de défaut de prévoyance et d’excès de vitesse.

Il a été condamné à six mois de prison avec sursis et à une déchéance du droit de conduire de six mois.

Rappele des faits et attendus du jugement dans notre édition de ce jeudi 05 novembre.