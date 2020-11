Coronavirus: ce qu’il faut savoir en Belgique et dans le monde, ce mercredi

Covid-19: on fait le point ici sur ce qui a fait l’actualité en Belgique et dans le monde, ce mercredi 4 novembre.

5 articles recommandés par la rédaction 1 Christie Morreale: «La 3e vague de la crise sera peut-être celle de la santé mentale» Lors de sa venue à Waremme ce mercredi matin, la ministre de la Santé, Christie Morreale, a annoncé que la Région wallonne allait, une fois encore, renforcer les équipes du secteur de la santé mentale en Wallonie. + LIRE ICI 2 Du positif, même si on s’attend à atteindre «1800 lits occupés en soins intensifs» Le centre de crise a fait le point sur les derniers chiffres de la pandémie de coronavirus. Il a notamment été question des soins intensifs. + LIRE ICI 3 «On a 30% de décès en plus que lors de la première vague» Le secteur des pompes funèbres prend aussi de plein fouet la deuxième vague. Il doit prendre des mesures pas faciles à faire admettre. + LIRE ICI 4 «Ne pas attendre d’être mal au point de remettre sa vie en question» Le Centre de prévention du suicide de Namur constate que les cas sont critiques quand ils lui arrivent. Preuve des dégâts psychiques du Covid. + LIRE ICI 5 L’appli Coronalert bientôt mise à jour L’application Covid, qui a atteint 1,8 million d’adeptes, va permettre un encodage direct, simplifiant la procédure. + LIRE ICI + ENVIE DE RECEVOIR CE RÉCAPITULATIF CHAQUE JOUR DANS VOTRE BOÎTE MAIL? Inscrivez-vous à notre newsletter « L’actu urgente »

EN BELGIQUE

Nouveau bilan: enfin un (léger) recul du nombre de cas quotidiens de coronavirus mais nombre record d’hospitalisations

Pour la première fois depuis longtemps, les nouvelles contaminations au coronavirus étaient en léger recul la semaine dernière par rapport à la précédente, même si leur nombre reste encore très important.

+ LIRE ICI

La Belgique en état de «surmortalité significative»

La Belgique vient à nouveau de basculer en état de «surmortalité significative». Selon une note confidentielle de Sciensano, le nombre de décès est nettement supérieur à la «normale».

+ LIRE ICI

Plus de 7.500 soignants ont introduit une déclaration de maladie professionnelle

Plus de 7.500 soignants ont introduit une déclaration de maladie professionnelle liée au coronavirus auprès de l’Agence fédérale des risques professionnels (Fedris).

+ LIRE ICI

TABLEAU | Les cas de Covid ont explosé en 15 jours en province de Luxembourg

Pour 33 communes de la province, il y a eu plus de cas de Covid-19 ces 15 derniers jours qu’au cours des 7 premiers mois de l’épidémie.

+ LIRE ICI

+ Moins de tests mais plus d’hospitalisations en Brabant wallon

L’UMons offre soutien et repas chauds au personnel hospitalier, plus de 220 bénévoles prêts à aider

L’Université de Mons (UMons) offrira dès jeudi des repas chauds deux fois par semaine aux soignants, tandis que plus de 220 bénévoles sont prêts à renforcer le personnel hospitalier.

+ LIRE ICI

Covid-19: Un courrier complotiste agite les Lierneusiens

Certains citoyens de la commune de Lierneux ont reçu un courrier interpellant, stipulant que le virus n’existe pas.

+ LIRE ICI

Coronavirus: le couple royal et De Croo en visite dans deux hôpitaux d’Alost

Le roi Philippe et la reine Mathilde ont visité mercredi les deux hôpitaux d’Alost Onze-Lieve-Vrouwziekenhuis (OLV) et Algemeen Stedelijk Ziekenhuis (ASZ). Ils étaient accompagnés du Premier ministre Alexander De Croo, du ministre de la Santé, Frank Vanedenbroucke, de la gouverneure de la Flandre orientale, Carina Van Cauter, et du bourgmestre de la ville, Christoph D’Haese (N-VA).

+ LIRE ICI

La carte des avis de voyage de plus en plus rouge

La carte des avis de voyage à destination de l’Europe éditée par le SPF Affaires étrangères est de plus en plus rouge, après que différents pays et régions européens ont vu la situation sanitaire se dégrader sur leur territoire, passant de la zone orange vers la zone rouge, indique mercredi le SPF Affaires étrangères.

+LIRE ICI

Le matériel de préparation des vaccins devrait lui aussi arriver au premier trimestre 2021

À la suite de l’annonce, mardi, de l’arrivée en Belgique des vaccins contre le covid-19 au premier trimestre 2021, l’Agence fédérale des médicaments et des produits de santé (AFMPS) indique mercredi que le matériel de préparation et d’injection nécessaire à l’administration du vaccin devrait commencer à être livré à la même période.

+ LIRE ICI

DANS LE MONDE

Couvre-feu à 22h sur tout le territoire en Italie

Un décret instaurant sur tout le territoire italien un couvre-feu à 22h a été signé par Giuseppe Conte. Ce n’est pas tout.

+ LIRE ICI

Un candidat récemment décédé du coronavirus élu au Congrès

Un candidat récemment décédé des suites du Covid-19 a tout de même été élu à la Chambre des représentants dans l’État américain du Dakota du Nord.

+ LIRE ICI

Nouvelle baisse des nouveaux cas aux Pays-Bas

La moyenne hebdomadaire des nouvelles infections avait baissé pour la première fois en deux mois mardi.

+ LIRE ICI

Abattage de masse après une mutation menaçante du virus chez des visons au Danemark

Le Danemark va abattre la totalité de la quinzaine de millions de visons élevés sur son territoire. Cela à cause d’une mutation du Covid-19 déjà transmise à 12 personnes, qui menace l’efficacité d’un futur vaccin pour l’homme.

+ LIRE ICI

En Espagne, la menace du reconfinement se rapproche

La progression galopante des infections au Covid-19 et des hospitalisations en Espagne accroît la pression sur le gouvernement central pour qu’il décrète un confinement national, à l’instar de plusieurs pays européens.

+ LIRE ICI

DANS LE SPORT

Le Covid prive six Rouches du déplacement à Poznan

La délégation liégeoise s’envole pour Poznan ce matin sans six joueurs… dont quatre défenseurs. Casse-tête en vue pour Philippe Montanier.

+ LIRE ICI

De Decker positif, Peter Balette sera sur le banc de La Gantoise à Belgrade

Peter Balette sera sur le banc de La Gantoise pour guider les Buffalos en Europa League jeudi à l’Etoile Rouge de Belgrade, a indiqué le club gantois suite au test positif au Covid 19 de son entraîneur, Wim De Decker

+ LIRE ICI