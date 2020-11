Nouvelle baisse des nouveaux cas aux Pays-Bas

La moyenne hebdomadaire des nouvelles infections avait baissé pour la première fois en deux mois mardi.

Les Pays-Bas ont enregistré en 24 heures 7.657 nouvelles contaminations au coronavirus, un nombre quotidien en baisse, selon les derniers chiffres publiés mercredi par l’Institut néerlandais royal de la Santé publique (RIVM). Entre lundi et mardi, 7.769 nouveaux cas avaient été rapportés.

Le nombre de décès baisse également avec 106 malades qui ont péri des suites du Covid-19, contre 113 morts rapportés mardi. Ces patients ne sont toutefois pas forcément décédés ces 24 dernières heures, la transmission des données au RIVM pouvant prendre un certain temps.

Plus de 63.600 tests positifs ont été enregistrés ces sept derniers jours et plus de 383.500 Néerlandais ont contracté le virus depuis le début de l’épidémie.

La moyenne hebdomadaire des nouvelles infections avait baissé pour la première fois en deux mois mardi. La diminution n’est cependant pas encore assez forte pour mettre un coup d’arrêt à l’épidémie.

Les hôpitaux néerlandais soignaient 2.572 patients, dont 612 se trouvent aux soins intensifs.