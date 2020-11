Covid-19 : Un courrier complotiste agite les Lierneusiens

Certains citoyens de la commune de Lierneux ont reçu un courrier interpellant, stipulant que le virus n’existe pas.

C’est un courrier pour le moins surprenant que des habitants de la commune de Lierneux, notamment du village de Villettes, ont reçu dans leur boîte aux lettres ce mardi. Sur une affiche noire, il est écrit: « Ils nous ont tous menti. Manipulation des statistiques, remèdes interdits, experts censurés, personnes âgées laissées pour mortes, tests non fiables, confinement et masques inutiles, maltraitance des enfants à l’école, 2e vague inexistante. La peur du virus, c’est fini!» Des propos qui en ont choqué plus d’un et que certains dénoncent fermement.

Un acte intolérable selon le bourgmestre

L’affiche n’est pas signée. Le courrier est jugé déplacé par les citoyens de la commune. Sur les réseaux sociaux, la population est indignée. «C’est déjà assez compliqué pour certaines personnes de gérer la situation. À un moment donné, il faut dire stop à ce genre de messages », peut-on lire par exemple sur Facebook.

Les commentaires vont bon train sur la publication. «Je vous encourage à porter plainte», «Un coup de pub de très mauvais goût, je me demande qui a dépensé de l’argent pour ce torchon.»

Lorsque nous avons contacté le bourgmestre de Lierneux, André Samray, celui-ci n’était pas au courant de tels faits. « Je n’étais pas au courant jusqu’à ce que la presse m’en informe, affirme-t-il Je trouve cela déplacé de venir distribuer des déclarations pareilles alors qu’il y a des gens en train de souffrir. Je déplore et condamne cette action que je vais essayer de suivre comme je peux. À l’heure où le personnel soignant est en première ligne et à l’heure où la population ressent un stress abominable, je trouve cela honteux. Cela remet en doute tout le travail des experts, des virologues et des médecins, cela sème le doute dans la population qui n’a pas besoin de ça, surtout auprès des personnes âgées. Perturber les citoyens de cette manière, je ne peux l’admettre. D’autant que la personne à l’origine de cette lettre n’a pas eu l’audace de signer son geste.»

Tout comme les citoyens concernés, le bourgmestre juge ce fait inacceptable. Il les encourage à aller déposer plainte.