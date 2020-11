USA 2020 | Présidentielle américaine: pourquoi Joe Biden pourrait renverser la tendance et finalement l’emporter

Donald Trump et Joe Biden étaient au coude-à-coude dans plusieurs swing states en début d’après-midi. Avec dans les chiffres un certain avantage au président sortant. Mais la tendance pourrait s’inverser. Explications.

«Nous avons gagné l’élection.» Pour Donald Trump, ça ne fait aucun doute. Les projections au moment de prononcer cette phrase depuis la Maison-Blanche (hier soir aux États-Unis) plaidaient pour sa réélection. Il était donné en tête dans une série d’États-clé, les fameux swing states. Mais c’était faire fi d’une autre réalité: le vote massif d’une part, dont une grande proportion par correspondance.

Vote à distance massif

Quelques chiffres pour poser le débat: 160 millions d’Américains ont voté, soit 66,9% de la population en droit de le faire. C’est 7,7% de plus qu’en 2016. Et dans plusieurs États, on assiste à un déluge de votes par voie postale. Un vote à distance plébiscité en raison de la pandémie de coronavirus et qui profiterait davantage au camp démocrate, et donc à Joe Biden. Une tendance qui ressort également à la confrontation des données disponibles.

Dans les États où la victoire était toujours indécise, la proportion de bulletins restant à dépouiller variait entre 25% en Pennsylvanie et 3% dans le Wisconsin. Pour la Pennsylvanie, cela représente une réserve potentielle de 1,3 million de votes. Or l’écart entre Donald Trump (55,1% des votes partiels) et Joe Biden (43,6%) représentait 610 000 voix. Le résultat peut donc radicalement changer. Surtout quand on sait que le vote à distance (celui encore à dépouiller) profite au parti démocrate.

Des comtés qui ont changé de bord politique

Le deuxième enseignement, c’est la grande différence de tendance entre les résultats de 2016, qui avaient vu Donald Trump émerger face à Hillary Clinton, et ceux de ce scrutin. CNN a zoomé sur différents comtés de plusieurs swing states. Les analystes de la chaîne d’info s’interrogent sur le fait que de nombreux comtés pourtant catalogués démocrates sur base des chiffres de 2016 sont soudainement devenus rouges, à savoir républicains. Un phénomène d’autant plus surprenant qu’il tend à se répéter, qui plus est dans un contexte de forte mobilisation populaire.

«Jusqu’à deux jours» pour connaître les résultats

Pour CNN, l’explication tient dans le fait que les premiers résultats qui sont tombés sont ceux des bureaux de vote où le dépouillement a été plus rapide. Des votes supposés être plutôt républicains. Le dépouillement des votes par correspondance, à l’inverse plutôt démocrate, prendra du temps. Beaucoup de temps. «Jusqu’à deux jours», a même prédit Al Schmidt, responsable de la ville de Philadelphie, en Pennsylvanie. Ce qui pourrait amener à la fin du processus de comptage à une redistribution des cartes. L’écart dans de nombreux swing states se resserrait, voire s’inversait, en cours de journée. Au profit de Joe Biden…

