Basket-ball: des matches de jeunes jusque mi-décembre

Le week-end dernier, l’AWBB annonçait que les entraînements, stages et compétitions étaient interdits pour ses catégories U8, U10 et U12. Lundi soir la Ministre des Sports autorisait à nouveau la pratique du sport indoor pour les U13 et en dessous.

Restait la question des matches de compétitions qui a été débattue lors de la réunion de mardi soir qui a réuni le conseil d’administration et les comités provinciaux. Ils ont pris

pris l’option de s’aligner sur les décisions ministérielles et celles des autres autorités politiques avant de préciser les modalités pratiques. Les stages et les entraînements pour les U12) sont autorisés. Les rencontres de championnat (U8, U10 et U12) restent programmées. Toutefois si une des deux équipes ne souhaite pas disputer la rencontre, il suffit d’en informer son adversaire ainsi que le CP au plus tard 48 heures avant. Les rencontres ne sont donc pas obligatoires?. Elles ne seront pas reprogrammées. Il en va de même si les autorités locales (communales, provinciales et régionales) ont décidé de fermer les installations sportives. Ces décisions sont valables jusqu’au 13 décembre 2020 inclus.